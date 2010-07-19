Як надіслати кошти закордон

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profan написав:Шановні, таке питання! Чи є можливість якось поповнити валютні картки в Україні з закордону без додаткових комісій (окрім платіжної системи), за подальшим виходом у кеш?
Это, наверное, в банковскую ветку, а не в валютную. В чём подвох вопроса? Вроде, входящие переводы всех видов никто не запрещал. Комис банки за него обычно (исключение - Сенс) не берут. Комис за обнал валюты - Укргаз не берёт, может и ещё кто-то, но про него вопроса не было.
*подвоха немає.Комісію бере той же Примат-банк.... додатково свою*.Укргаз дякую.. перевірю.
andriy_z написав:profan, Приват грн. Універсальна (вхід по 36.57 грн. за $)- > депо на 3 міс. (по 37,45) - > Картка для виплат USD
аналогічно через Моно чи інші банки які мають онлайн депозити.
Вводите в заблуждение намеренно? Работник приватбанка обыкновенный типичный?
Згідно з постановою НБУ №18 від 24.02.2022 призупинено операції з покупки іноземної валюти.
Таким чином продати доллари і покласти отримину по курсу 36,5686 гривну на депозит зможете, але далі, по закінченню депозиту, зворотньо купити валюту вже не зможете по курсу 37,45. Можно буде тільки зняти свою гривну з універсальної карти у банкоматі, загубив 1% комісії, і десь в обміннику купити доллари по курсу 39-40, значно дорожчому.
andriy_z написав:profan, Приват грн. Універсальна (вхід по 36.57 грн. за $)- > депо на 3 міс. (по 37,45) - > Картка для виплат USD аналогічно через Моно чи інші банки які мають онлайн депозити.
Таким чином продати доллари і покласти отримину по курсу 36,5686 гривну на депозит зможете, але далі, по закінченню депозиту, зворотньо купити валюту вже не зможете по курсу 37,45. Можно буде тільки зняти свою гривну з універсальної карти у банкоматі, загубив 1% комісії, і десь в обміннику купити доллари по курсу 39-40, значно дорожчому.
andriy_z написав:profan, Приват грн. Універсальна (вхід по 36.57 грн. за $)- > депо на 3 міс. (по 37,45) - > Картка для виплат USD аналогічно через Моно чи інші банки які мають онлайн депозити.
Таким чином продати доллари і покласти отримину по курсу 36,5686 гривну на депозит зможете, але далі, по закінченню депозиту, зворотньо купити валюту вже не зможете по курсу 37,45. Можно буде тільки зняти свою гривну з універсальної карти у банкоматі, загубив 1% комісії, і десь в обміннику купити доллари по курсу 39-40, значно дорожчому.
profan написав:Саме так! P2P у примата - 1.5% ше і комісія за зняття = 2%
Странно. P2P из за рубежа был же 2%. Подешевел что ли? А за обнал наоборот, что-то много. 2% - это снятие за рубежом. В Украине я бы ожидал 1% напрямую с Универсальной и 0.5%, если через КДВ. Но мог от жизни и отстать.
profan написав:Саме так! P2P у примата - 1.5% ше і комісія за зняття = 2%
Странно. P2P из за рубежа был же 2%. Подешевел что ли? А за обнал наоборот, что-то много. 2% - это снятие за рубежом. В Украине я бы ожидал 1% напрямую с Универсальной и 0.5%, если через КДВ. Но мог от жизни и отстать.
Здесь, как я понял, речь идёт о переводе денег из Украины за рубеж. Вопрос же был о переводе валюты из-за границы в Украину на украинскую валютную карту с минимальными потерями?
profan написав:Саме так! P2P у примата - 1.5% ше і комісія за зняття = 2%
Странно. P2P из за рубежа был же 2%. Подешевел что ли? А за обнал наоборот, что-то много. 2% - это снятие за рубежом. В Украине я бы ожидал 1% напрямую с Универсальной и 0.5%, если через КДВ. Но мог от жизни и отстать.
Здесь, как я понял, речь идёт о переводе денег из Украины за рубеж. Вопрос же был о переводе валюты из-за границы в Украину на украинскую валютную карту с минимальными потерями?
В моей версии по этому линку идёт обо всём: P2P за рубеж - 4%, P2P из за рубежа - 2%, SWIFT из за рубежа - 1%. Может это всё и устарело уже, но больше ничего не нагуглилось.
moveton Так дякую все так і залишилось...насправді нічого нового не змінилось.Тільки Примат зробив зараз акцію для карток з Польщі та Німеччини - 0% комісія..Я гадаю, що збільшіть черги до каси за валютою трошки.