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Як надіслати кошти закордон

Як надіслати кошти закордон
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  #<123>
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 14:40

  moveton написав:
  profan написав:Шановні, таке питання!
Чи є можливість якось поповнити валютні картки в Україні з закордону без додаткових комісій (окрім платіжної системи), за подальшим виходом у кеш?

Это, наверное, в банковскую ветку, а не в валютную. В чём подвох вопроса? Вроде, входящие переводы всех видов никто не запрещал. Комис банки за него обычно (исключение - Сенс) не берут. Комис за обнал валюты - Укргаз не берёт, может и ещё кто-то, но про него вопроса не было.


*подвоха немає.Комісію бере той же Примат-банк.... додатково свою*.Укргаз дякую.. перевірю.
profan
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 17:23

  andriy_z написав:profan, Приват грн. Універсальна (вхід по 36.57 грн. за $)- > депо на 3 міс. (по 37,45) - > Картка для виплат USD

аналогічно через Моно чи інші банки які мають онлайн депозити.

Вводите в заблуждение намеренно? Работник приватбанка обыкновенный типичный? :)

Згідно з постановою НБУ №18 від 24.02.2022 призупинено операції з покупки іноземної валюти.

Таким чином продати доллари і покласти отримину по курсу 36,5686 гривну на депозит зможете, але далі, по закінченню депозиту, зворотньо купити валюту вже не зможете по курсу 37,45. Можно буде тільки зняти свою гривну з універсальної карти у банкоматі, загубив 1% комісії, і десь в обміннику купити доллари по курсу 39-40, значно дорожчому.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 17:44

  buratinyo написав:
  andriy_z написав:profan, Приват грн. Універсальна (вхід по 36.57 грн. за $)- > депо на 3 міс. (по 37,45) - > Картка для виплат USD
аналогічно через Моно чи інші банки які мають онлайн депозити.

Таким чином продати доллари і покласти отримину по курсу 36,5686 гривну на депозит зможете, але далі, по закінченню депозиту, зворотньо купити валюту вже не зможете по курсу 37,45. Можно буде тільки зняти свою гривну з універсальної карти у банкоматі, загубив 1% комісії, і десь в обміннику купити доллари по курсу 39-40, значно дорожчому.

Ну нельзя же так отставать от жизни: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну. Другое дело, что валюту физика можно и так снять, а не только продать по курсу НБУ.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 18:00

  moveton написав:
  buratinyo написав:
  andriy_z написав:profan, Приват грн. Універсальна (вхід по 36.57 грн. за $)- > депо на 3 міс. (по 37,45) - > Картка для виплат USD
аналогічно через Моно чи інші банки які мають онлайн депозити.

Таким чином продати доллари і покласти отримину по курсу 36,5686 гривну на депозит зможете, але далі, по закінченню депозиту, зворотньо купити валюту вже не зможете по курсу 37,45. Можно буде тільки зняти свою гривну з універсальної карти у банкоматі, загубив 1% комісії, і десь в обміннику купити доллари по курсу 39-40, значно дорожчому.

Ну нельзя же так отставать от жизни: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну. Другое дело, что валюту физика можно и так снять, а не только продать по курсу НБУ.

Возможно имелось в виду, как положить за границей валюту на украинскую валютную карту?
reef
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 18:04

reef
Саме так! P2P у примата - 1.5% :( ше і комісія за зняття = 2%
profan
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 18:20

  profan написав:Саме так! P2P у примата - 1.5% :( ше і комісія за зняття = 2%

Странно. P2P из за рубежа был же 2%. Подешевел что ли? А за обнал наоборот, что-то много. 2% - это снятие за рубежом. В Украине я бы ожидал 1% напрямую с Универсальной и 0.5%, если через КДВ. Но мог от жизни и отстать.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 20:43

  moveton написав:
  profan написав:Саме так! P2P у примата - 1.5% :( ше і комісія за зняття = 2%

Странно. P2P из за рубежа был же 2%. Подешевел что ли? А за обнал наоборот, что-то много. 2% - это снятие за рубежом. В Украине я бы ожидал 1% напрямую с Универсальной и 0.5%, если через КДВ. Но мог от жизни и отстать.

Здесь, как я понял, речь идёт о переводе денег из Украины за рубеж. Вопрос же был о переводе валюты из-за границы в Украину на украинскую валютную карту с минимальными потерями?
reef
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 20:48

  reef написав:
  moveton написав:
  profan написав:Саме так! P2P у примата - 1.5% :( ше і комісія за зняття = 2%

Странно. P2P из за рубежа был же 2%. Подешевел что ли? А за обнал наоборот, что-то много. 2% - это снятие за рубежом. В Украине я бы ожидал 1% напрямую с Универсальной и 0.5%, если через КДВ. Но мог от жизни и отстать.

Здесь, как я понял, речь идёт о переводе денег из Украины за рубеж. Вопрос же был о переводе валюты из-за границы в Украину на украинскую валютную карту с минимальными потерями?

В моей версии по этому линку идёт обо всём: P2P за рубеж - 4%, P2P из за рубежа - 2%, SWIFT из за рубежа - 1%. Может это всё и устарело уже, но больше ничего не нагуглилось.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 21:18

moveton
Так дякую все так і залишилось...насправді нічого нового не змінилось.Тільки Примат зробив зараз акцію для карток з Польщі та Німеччини - 0% комісія..Я гадаю, що збільшіть черги до каси за валютою трошки.
profan
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 09:00

Re: Як надіслати кошти закордон

если тянуть на кдв $ привата через апп п24, комисия 0,5%
alexanderbukin93
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