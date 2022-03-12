В Україні чоловіків призовного віку залучатимуть до відновлення міст, які постраждали під час війни.
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Чоловіків призовного віку залучатимуть до відновлення міст
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 22:00
Чоловіків призовного віку залучатимуть до відновлення міст
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Чоловіків призовного віку залучатимуть до відновлення міст
Додано: П'ят 15 кві, 2022 22:00
Создать бригады можно. По сменам. Типа три смены идеально. Платить норм жалование тоже . И работа людям какая никакая и помощь
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