Більшість банків встановили курс валюти на максимально дозволеному рівні.
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Банки відновили продаж валюти: скільки просять за долар
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Додано: Нед 17 кві, 2022 21:09
Банки відновили продаж валюти: скільки просять за долар
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Банки відновили продаж валюти: скільки просять за долар
Додано: Пон 18 кві, 2022 07:19
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