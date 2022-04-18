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Економіка та бізнес України під
час війни: реалії та перспек

Економіка та бізнес України під час війни: реалії та перспек
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 10:24

Економіка та бізнес України під час війни: реалії та перспек

В період війни бізнес повинен працювати та стати пліч-о-пліч з державою для перемоги над ворогом, а держава - створювати для цього всі необхідні умови.

За участі одних із найвідоміших економістів та підприємців України ми дізнаємось, як тримати економічний фронт та як компаніям вистояти в цій боротьбі.


Ви дізнаєтесь:

📌 Чому надважливо зараз працювати? Як перебудовувати компанію?

📌 Кредитування та гранти на допомогу бізнесам

📌 Оцінка нещодавніх змін у податковому законодавстві

📌 Структура післявоєнної економіки. На що можна зробити фокус малому, середньому та великому бізнесу: експорт, внутрішній розвиток, відбудова, державні замовлення, інновації

📌 Макроекономічні тренди та демографічна ситуація

📌 Світова економіка, світовий попит. Інтеграція України в Європу

📌 Як швидко зможемо відновитися та в яких індустріях?

📌 Відбудовуємо стару чи будуємо Нову економіку?

📌 Сучасний “План Маршалла” для України, наскільки він реалістичний?

📌 Курс гривні - реалії та перспективи. Чи можна очікувати на подальшу стабільність?

📌 Чи можливий розвиток акціонерних товариств (ринок цінних паперів)?

📌 Яка ситуація із наповненням бюджету? Звідки країні брати гроші?

📌 Іноземні інвестиції: прямі інвестиції, поява іноземних компаній, участь у фінансуванні українських компаній та брендів.

Участь безкоштовна, реєстрація обов’язкова

Дата: 18.04

Час: 17:00-18:30

Аудиторія: CEO, HRD, CFO, CVO

Де: zoom (посилання буде надіслано за годину до початку, необхідно пройти форму реєстрації)
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