Економіка та бізнес України під час війни: реалії та перспек

За участі одних із найвідоміших економістів та підприємців України ми дізнаємось, як тримати економічний фронт та як компаніям вистояти в цій боротьбі.
Ви дізнаєтесь:
📌 Чому надважливо зараз працювати? Як перебудовувати компанію?
📌 Кредитування та гранти на допомогу бізнесам
📌 Оцінка нещодавніх змін у податковому законодавстві
📌 Структура післявоєнної економіки. На що можна зробити фокус малому, середньому та великому бізнесу: експорт, внутрішній розвиток, відбудова, державні замовлення, інновації
📌 Макроекономічні тренди та демографічна ситуація
📌 Світова економіка, світовий попит. Інтеграція України в Європу
📌 Як швидко зможемо відновитися та в яких індустріях?
📌 Відбудовуємо стару чи будуємо Нову економіку?
📌 Сучасний “План Маршалла” для України, наскільки він реалістичний?
📌 Курс гривні - реалії та перспективи. Чи можна очікувати на подальшу стабільність?
📌 Чи можливий розвиток акціонерних товариств (ринок цінних паперів)?
📌 Яка ситуація із наповненням бюджету? Звідки країні брати гроші?
📌 Іноземні інвестиції: прямі інвестиції, поява іноземних компаній, участь у фінансуванні українських компаній та брендів.
Дата: 18.04
Час: 17:00-18:30
Аудиторія: CEO, HRD, CFO, CVO
Де: zoom (посилання буде надіслано за годину до початку, необхідно пройти форму реєстрації)