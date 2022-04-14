Багато українців цікавляться покупкою житла за кордоном. «Сьогодні» з'ясував вам, скільки коштуватиме покупка квартири в Німеччині.
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За скільки можна купити квартиру в Німеччині — ціни та варіанти
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 13:24
За скільки можна купити квартиру в Німеччині — ціни...
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За скільки можна купити квартиру в Німеччині — ціни та варіанти
Додано: П'ят 22 кві, 2022 13:25
А что в Германии в ходу гривны или читатели финанс не умеют считать, и какой курвс заложен 43-85???
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