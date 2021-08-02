Вартість будівельних матеріалів, ремонт

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#<1 ... 43444546 Додано: Чет 04 кві, 2024 13:42 trololo написав: Hotab написав: Striker

Ви все вірно написали.



якщо включити тільки холодильник (100 з лишнім Вт), то КПД вже набагато менше, хоч би 60-65%.





А якщо 50Вт (чого може навіть вистачити на стенд-бай освітлення ввечері), то КПД може впасти до 50%.

Саме про це і мова, навіщо втрачати ці 50%, якщо наприклад при ремонті можна передбачити лампи 12В і пряму лінію на 12В.

Я не кажу що треба всім так роботи, особливо коли ремонт вже є, але Болт ніяк не збагне «навіщо» і «про що мова». Ви все вірно написали.А якщо 50Вт (чого може навіть вистачити на стенд-бай освітлення ввечері), то КПД може впасти до 50%.Саме про це і мова, навіщо втрачати ці 50%, якщо наприклад при ремонті можна передбачити лампи 12В і пряму лінію на 12В.Я не кажу що треба всім так роботи, особливо коли ремонт вже є, але Болт ніяк не збагне «навіщо» і «про що мова».



втрати на довгій 12В лінії теж будуть значні. ви ж не поставите батареї у ванній втрати на довгій 12В лінії теж будуть значні. ви ж не поставите батареї у ванній

То відомий спор електротехнічний компаній з кінця 19 СТ в Нью-Йорку яку напругу постійну чи змінну подавати. По По постійній були величезні втрати саме тому електростанції мусили робити якнайближче від споживачів. Також, чим вища напруга тим меньші втрати.Тому в піндосів із-за того, що в них 110(120В )тому мусять вішати трансформатори, майже на кожному стовпі. В чому проблема подати через інвертор ті самі 230 в загальну мережу і не городити зайві лінії? То відомий спор електротехнічний компаній з кінця 19 СТ в Нью-Йорку яку напругу постійну чи змінну подавати. По По постійній були величезні втрати саме тому електростанції мусили робити якнайближче від споживачів. Також, чим вища напруга тим меньші втрати.Тому в піндосів із-за того, що в них 110(120В )тому мусять вішати трансформатори, майже на кожному стовпі. В чому проблема подати через інвертор ті самі 230 в загальну мережу і не городити зайві лінії? Bolt Повідомлень: 2837 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 кві, 2024 14:36 Re: Вартість будівельних матеріалів, ремонт Bolt написав: trololo написав: Hotab написав: Striker

Ви все вірно написали.

[quote]



якщо включити тільки холодильник (100 з лишнім Вт), то КПД вже набагато менше, хоч би 60-65%.



Ви все вірно написали.[quote]якщо включити тільки холодильник (100 з лишнім Вт), то КПД вже набагато менше, хоч би 60-65%.

А якщо 50Вт (чого може навіть вистачити на стенд-бай освітлення ввечері), то КПД може впасти до 50%.

Саме про це і мова, навіщо втрачати ці 50%, якщо наприклад при ремонті можна передбачити лампи 12В і пряму лінію на 12В.

Я не кажу що треба всім так роботи, особливо коли ремонт вже є, але Болт ніяк не збагне «навіщо» і «про що мова». А якщо 50Вт (чого може навіть вистачити на стенд-бай освітлення ввечері), то КПД може впасти до 50%.Саме про це і мова, навіщо втрачати ці 50%, якщо наприклад при ремонті можна передбачити лампи 12В і пряму лінію на 12В.Я не кажу що треба всім так роботи, особливо коли ремонт вже є, але Болт ніяк не збагне «навіщо» і «про що мова».



втрати на довгій 12В лінії теж будуть значні. ви ж не поставите батареї у ванній втрати на довгій 12В лінії теж будуть значні. ви ж не поставите батареї у ванній

То відомий спор електротехнічний компаній з кінця 19 СТ в Нью-Йорку яку напругу постійну чи змінну подавати. По По постійній були величезні втрати саме тому електростанції мусили робити якнайближче від споживачів. Також, чим вища напруга тим меньші втрати.Тому в піндосів із-за того, що в них 110(120В )тому мусять вішати трансформатори, майже на кожному стовпі. В чому проблема подати через інвертор ті самі 230 в загальну мережу і не городити зайві лінії?[/quote]Втрати енергії на подвійному перетворенні, що критично для резервного живлення. Якщо потужність невелика, то втрати у проводці не будуть аж такі великі, і загалом система виходить дешевше і простіше То відомий спор електротехнічний компаній з кінця 19 СТ в Нью-Йорку яку напругу постійну чи змінну подавати. По По постійній були величезні втрати саме тому електростанції мусили робити якнайближче від споживачів. Також, чим вища напруга тим меньші втрати.Тому в піндосів із-за того, що в них 110(120В )тому мусять вішати трансформатори, майже на кожному стовпі. В чому проблема подати через інвертор ті самі 230 в загальну мережу і не городити зайві лінії?[/quote]Втрати енергії на подвійному перетворенні, що критично для резервного живлення. Якщо потужність невелика, то втрати у проводці не будуть аж такі великі, і загалом система виходить дешевше і простіше Faceless

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