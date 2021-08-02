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матеріалів, ремонт

Вартість будівельних матеріалів, ремонт
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  #<1 ... 43444546
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 13:42

  trololo написав:
  Hotab написав:Striker
Ви все вірно написали.

якщо включити тільки холодильник (100 з лишнім Вт), то КПД вже набагато менше, хоч би 60-65%.


А якщо 50Вт (чого може навіть вистачити на стенд-бай освітлення ввечері), то КПД може впасти до 50%.
Саме про це і мова, навіщо втрачати ці 50%, якщо наприклад при ремонті можна передбачити лампи 12В і пряму лінію на 12В.
Я не кажу що треба всім так роботи, особливо коли ремонт вже є, але Болт ніяк не збагне «навіщо» і «про що мова».


втрати на довгій 12В лінії теж будуть значні. ви ж не поставите батареї у ванній

То відомий спор електротехнічний компаній з кінця 19 СТ в Нью-Йорку яку напругу постійну чи змінну подавати. По По постійній були величезні втрати саме тому електростанції мусили робити якнайближче від споживачів. Також, чим вища напруга тим меньші втрати.Тому в піндосів із-за того, що в них 110(120В )тому мусять вішати трансформатори, майже на кожному стовпі. В чому проблема подати через інвертор ті самі 230 в загальну мережу і не городити зайві лінії?
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 14:36

Re: Вартість будівельних матеріалів, ремонт

Bolt написав:
  trololo написав:
  Hotab написав:Striker
Ви все вірно написали.
[quote]

якщо включити тільки холодильник (100 з лишнім Вт), то КПД вже набагато менше, хоч би 60-65%.


А якщо 50Вт (чого може навіть вистачити на стенд-бай освітлення ввечері), то КПД може впасти до 50%.
Саме про це і мова, навіщо втрачати ці 50%, якщо наприклад при ремонті можна передбачити лампи 12В і пряму лінію на 12В.
Я не кажу що треба всім так роботи, особливо коли ремонт вже є, але Болт ніяк не збагне «навіщо» і «про що мова».


втрати на довгій 12В лінії теж будуть значні. ви ж не поставите батареї у ванній

То відомий спор електротехнічний компаній з кінця 19 СТ в Нью-Йорку яку напругу постійну чи змінну подавати. По По постійній були величезні втрати саме тому електростанції мусили робити якнайближче від споживачів. Також, чим вища напруга тим меньші втрати.Тому в піндосів із-за того, що в них 110(120В )тому мусять вішати трансформатори, майже на кожному стовпі. В чому проблема подати через інвертор ті самі 230 в загальну мережу і не городити зайві лінії?[/quote]Втрати енергії на подвійному перетворенні, що критично для резервного живлення. Якщо потужність невелика, то втрати у проводці не будуть аж такі великі, і загалом система виходить дешевше і простіше
Faceless
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