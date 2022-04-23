RSS
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 20:20

А як тобі таке, Ілон Маск?))

Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 09:34

  Успіх написав:

Це не ремонт, а параша
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 14:20

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Унуноктий не лучше под аренду в Оранже своём сделал
Да и Влад442 тоже(в той де Патриотике)
За Трибекин стояк с бомж-инстастайл-скандинавский стиль вообще промолчим(там расчёт был на аренду 200уе изначально максимум)
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 17:24

  барабашов написав:Унуноктий не лучше под аренду в Оранже своём сделал
Да и Влад442 тоже(в той де Патриотике)
За Трибекин стояк с бомж-инстастайл-скандинавский стиль вообще промолчим(там расчёт был на аренду 200уе изначально максимум)

Пластиковую фигню на ванну и подоконник за три копейки. Всё.
Обои клеить нужно нормально, поплыло у него.
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 18:25

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Но реально де*** какой то жил
Которому если на гаупвахте два шарика от подшипника ступицы Белаза дать то один он сломает, а другой в камере потеряет.
