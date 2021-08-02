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Вартість будівельних
матеріалів, ремонт

Вартість будівельних матеріалів, ремонт
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 44454647
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:41

  UA написав:
  Hotab написав:UA , знайдіть працівника компанії, яка має право на повірку, який буде без знімання давати вам акти повірок.

Ви теж вважаєте шо прокладки на лічильнику прослужать 8-12 років?
Одна справа коли вдома почало крапати, зовсім інше в орендній квартирі.
Пломби акти, доступ в квартиру коли квартирант на роботі....
Лічильники використовую лише італійські, українські "виробники" перейшли на продаж китайского гімна під своїм брендом.

Чесно кажучи думаю що якісна простоїть, але можливо ваша практика каже про інше.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:43

  Hotab написав:
  UA написав:
  Hotab написав:UA , знайдіть працівника компанії, яка має право на повірку, який буде без знімання давати вам акти повірок.

Ви теж вважаєте шо прокладки на лічильнику прослужать 8-12 років?
Одна справа коли вдома почало крапати, зовсім інше в орендній квартирі.
Пломби акти, доступ в квартиру коли квартирант на роботі....
Лічильники використовую лише італійські, українські "виробники" перейшли на продаж китайского гімна під своїм брендом.

Чесно кажучи думаю що якісна простоїть, але можливо ваша практика каже про інше.

Поронітові прокладки, навіть на гарячій воді - простоять 10 років, запросто.
Навпаки, не варто їх міняти кожних 4 роки.

  gonchik74 написав:Але оті всі казочки про «почав сверлити, відпало півстіни, держит одной стенкой» і тому подібні - сон рябої кобили.

Сантехніки-будівельники-самокатчики-брадобреї)))) :D
Віталь, ти в цирюльню ще не працевлаштувався?
Чи помічником столяра? :oops:
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:22

  Hotab написав:
  UA написав:
  Hotab написав:UA , знайдіть працівника компанії, яка має право на повірку, який буде без знімання давати вам акти повірок.

Ви теж вважаєте шо прокладки на лічильнику прослужать 8-12 років?
Одна справа коли вдома почало крапати, зовсім інше в орендній квартирі.
Пломби акти, доступ в квартиру коли квартирант на роботі....
Лічильники використовую лише італійські, українські "виробники" перейшли на продаж китайского гімна під своїм брендом.

Чесно кажучи думаю що якісна простоїть, але можливо ваша практика каже про інше.

В мене вибірка досить велика.
Пароніт не витримує 8 років приблизно в 10% випадків
UA
 
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