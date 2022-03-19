Про це повідомила прес-служба Бюро економічної безпеки.
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Суд наклав арешт на ГЗК російського мільярдера Шелкова в Україні
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Додано: Суб 23 кві, 2022 14:34
Суд наклав арешт на ГЗК російського мільярдера Шелкова...
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Дивися повний текст
Суд наклав арешт на ГЗК російського мільярдера Шелкова в Україні
Додано: Суб 23 кві, 2022 14:34
Где было СБУ, .... приведенную информацию знали ВСЕ.
Кто за это ответит?
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