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Українцям розповіли, що буде
з цінами на нерухомість...

Українцям розповіли, що буде з цінами на нерухомість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 11:24

Українцям розповіли, що буде з цінами на нерухомість...

Пропонуємо до обговорення:
За кілька місяців після закінчення війни в Україні ринок нерухомості знайде баланс між попитом і пропозицією. Після цього ціни на "первинці" почнуть рости приблизно на 1% на місяць, річне подорожчання складе близько 12%.

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Українцям розповіли, що буде з цінами на нерухомість після закінчення війни
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 11:24

буит тока даражадь!!!
nazar_mahinya
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 12:37

а у кого -то есть сомнения что будет дорожать или просто захотелось оставить комментарий? ну подумайте, КАК это все будет при инфляции, вынужденном печатании денег, реальном дефиците жилья после бомбежек, и исправить это все можно будет только строительством и кредитованием ипотечным или субсидированием
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 13:09

ruslan42212 так шо, буиитокадаражать(с)?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 23:32

Только сначала просядет в 2-3 раза а потом да, будет токо дорожать
alex7gk
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