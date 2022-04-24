|
|
|
Українцям розповіли, що буде з цінами на нерухомість...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 кві, 2022 11:24
Пропонуємо до обговорення:
За кілька місяців після закінчення війни в Україні ринок нерухомості знайде баланс між попитом і пропозицією. Після цього ціни на "первинці" почнуть рости приблизно на 1% на місяць, річне подорожчання складе близько 12%.
Дивися повний текст Українцям розповіли, що буде з цінами на нерухомість після закінчення війни
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 97709
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 25 кві, 2022 11:24
буит тока даражадь!!!
-
nazar_mahinya
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 04.03.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 кві, 2022 12:37
а у кого -то есть сомнения что будет дорожать или просто захотелось оставить комментарий? ну подумайте, КАК это все будет при инфляции, вынужденном печатании денег, реальном дефиците жилья после бомбежек, и исправить это все можно будет только строительством и кредитованием ипотечным или субсидированием
-
ruslan42212
-
-
- Повідомлень: 349
- З нами з: 14.11.18
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 кві, 2022 13:09
ruslan42212 так шо, буиитокадаражать(с)?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 5992
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1005 раз.
- Подякували: 1304 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 25 кві, 2022 23:32
Только сначала просядет в 2-3 раза а потом да, будет токо дорожать
-
alex7gk
-
-
- Повідомлень: 208
- З нами з: 18.11.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|