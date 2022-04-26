Подвійна конвертація UAH-USD-UAH при оплаті UAH-UAH закордон

Додано: Вів 26 кві, 2022 08:01

_hunter

Ви підтверджуєте, що раніше оплата гривнями працювала напряму. Потім пишете що банкам невигідно заводити якийсь кор рахунок. Цей кор рахунок у них раніше був, чи вони якось без нього гривню напряму брали? В цьому то і моє питання.



З приводу вияснити у продавців. Вони шизофренії наших банків не розуміють.

Гривню вони пропонують саме окремо, як одну з 10-20 валют, тобто не заявляється підтримка усієї сотень світових валют через конвертацію Visa/Mastercard.

Продавці ставлять курс на декілька відсотків вище ніж офіційний НБУ. Наприклад річ, яка коштує $100, коштує 2960 грн у них (2925 по курсу НБУ), таким чином вони знімають фіксовану суму у гривні, щоб потім "купити" у НБУ 100 доларів за 2925 грн. І бережуть себе від переплати у разі, якщо курс підніметься.

Це така в теорії була задумка, і так воно наче працює для інших валют, що продавець пропонує.



Усі зарубіжні ресурси про цю оплату у своїй валюті пишуть, що ви просто переплачуєте, бо продавець встановлює ціну більшу, ніж якщо ви оплатите доларами по курсу банку. У випадку з Україною, доларами по курсу банку 3000 грн, а напряму в теорії має бути 2960 грн. Ось наші банки через це видно і ініціюють конвертацію у долар, але пишуть що вони не винні.



Купувати долар по 30 у банку і потім по "29.25" продавати через Visa, щоб заплатити 2960 грн за річ (2960/29.25*30=3035.89 грн) немає ніякого сенсу. Я як переплачую, так іще не отримую захисту від овердрафту.