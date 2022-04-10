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Finance.ua: Що робити,
якщо ваш будинок розбомбили

Finance.ua: Що робити, якщо ваш будинок розбомбили
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 06:35

Finance.ua: Що робити, якщо ваш будинок розбомбили

Пропонуємо до обговорення:
І хто відшкодовуватиме збитки
Наразі нікому в Україні не треба доводити очевидне: окупант руйнує цивільну інфраструктуру. До неї, зокрема, входять і житлові будинки та квартири, в яких проживають люди.

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D2
 
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