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Finance.ua: Що робити, якщо ваш будинок розбомбили
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 27 кві, 2022 06:35
Пропонуємо до обговорення:
І хто відшкодовуватиме збитки
Наразі нікому в Україні не треба доводити очевидне: окупант руйнує цивільну інфраструктуру. До неї, зокрема, входять і житлові будинки та квартири, в яких проживають люди.
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