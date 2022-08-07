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Finance.ua: Що робити, якщо ваш будинок розбомбили
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 27 кві, 2022 06:35
Пропонуємо до обговорення:
І хто відшкодовуватиме збитки
Наразі нікому в Україні не треба доводити очевидне: окупант руйнує цивільну інфраструктуру. До неї, зокрема, входять і житлові будинки та квартири, в яких проживають люди.
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Додано: Сер 27 кві, 2022 06:35
А что делать если документы на дом сгорели вместе с домом?
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Додано: Нед 21 сер, 2022 06:43
Сколько случаев компенсации от государства за разрушенные дома вы знаете?
Лично всем нашим знакомым, которые потеряли дома и квартиры сказали ждите, может в 2023 что-то и будет
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Додано: Пон 26 вер, 2022 09:09
Який акт обстеження? Місто окуповане и вщент розбите. Туди не можна навіть потрапити, не те що сфотографувати домівку!
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