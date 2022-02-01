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НБУ заперечує наявність масових
звернень щодо проблем із...

НБУ заперечує наявність масових звернень щодо проблем із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 12:47

НБУ заперечує наявність масових звернень щодо проблем із...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України (НБУ) не отримував масових звернень від українських компаній щодо проблеми з надходженням платежів з-за кордону, повідомила пресслужба регулятора.

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НБУ заперечує наявність масових звернень щодо проблем із надходженням платежів з-за кордону
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 12:47

платежі у Луганську область не надходять - це правда, маю таку проблему з ФОПами, які обслуговую
halyapet
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