Додано: Пон 27 кві, 2026 00:00
дел.
Востаннє редагувалось LEXX в Пон 27 кві, 2026 01:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 27 кві, 2026 00:06
Я из трамповских объктов знаю только Трамп Виллидж.
Еще есть Трамп тауэр, но это в Манхеттене, меня в этот билдинг не заносило.
Как для США Трамп Виллидж построен довольно добротно.
Но там относительно недорогие квартиры.
Я присматривался к 2бдрм 1 санузла за 310 к, но под косметический ремонт.
На тот момент останавливала неопределенность со школами для детей, школы там ужасные. Затем там рещили возле Лунапарка сделать зону казино, что поставило криминогенную ситуацию под вопрос.Потом пришло понимание касательно вообще в целом владения недвиги в США, которое я пытаюсь донести.
"Вопрос владения недвижимостью в США не так однозначен как кажется на первый взгляд" (один лицензированный риелтор в США на ютубе). Могу еще накидать сюда подобного рода высказвания лендлордов.
В целом, на качество строительства не смотрят вообще.
Оно обязано соответствовать нормам, которые вообще ничего не гарантируют.
Додано: Пон 27 кві, 2026 00:11
Собственно опыт моих друзей, которые купили в Ващингтон стейт перед самой пандемией бренд нью дом полностью подтверждает его тезисы.
Дом с гарантией от застройщика, но если что-то простое, что может в течении часа сделать рабочий с универсальнм инструментом, то он придет и как сможет (не факт, что как надо) сделает, если что-то существенное, то придется или решать самому или судиться. Причем у застройщика есть адвокаты на конкракте и они их зп спишут с расходов, а жильцу придется тратить и свое врмея и свои деньги,
Додано: Пон 27 кві, 2026 00:14
Но это-же НЕ социальное жилье.
Это абсолютно другой сорт жилья.
Кто там живет - другой разговор, в НЙ в частных домах тоже разная публика живет.
Додано: Пон 27 кві, 2026 00:55
Сорри, откуда мне знать что Вам 60+?
Я там в ЛС вопрос задал.
Если есть желание ответить, буду благодарен, но не настаиваю.
Это для понимания насколько ВЫ в контексте и насколько подробно для Вас надо доносить свою точку зрения, то что приходится (зачастую безрезультатно) некоторым другим.
