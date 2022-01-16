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Післявоєнна відбудова: всі, хто працюють на державу,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 кві, 2022 13:40
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський заявив, що на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад обговорили питання післявоєнної відбудови.
Дивися повний текст Післявоєнна відбудова: всі, хто працюють на державу, мають бути забезпечені житлом - Зеленський
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Додано: Чет 28 кві, 2022 13:40
Прекрасно, а если я ФОП, работаю, плачу налоги, то мне жить в палатке в лесу? Я не работаю на государство!!!????
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billybons1980
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