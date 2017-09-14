hxbbgaf написав:А в Києві, взагалі, судмедекспертизи і по цивільним справам гальмуються, черга на роки! Повсюди корупція і якийсь жах.
Зарплата судмедексперта 25 тисяч.
Кількість судмедекспертів залишилась незмінною. Кількість тіл що підлягають огляду збільшилась кратно. Звичайно влада не зацікавлена в виплаті 15 млн гривень і буде всіляко саботувати процес. Це ж не тіла їхніх близких.
detroytred написав:Бо в реалі Тайвань йшов не еволюційним розвитком, а саме шляхом реформ:
Всі країни-щось реформували. Тому слово-реформа має таке саме відношення до геніального кормчого якого ти чекаєш , так і до слова еволюційний розвиток. По суті все відбувається наступним чином 1 Спочатку якийсь Діоген сидячи в бочці проповідує щось незвично нове для суспільства( реміслиник знаходить колесо , солдат стрій фаланга, інженер парову машину і так далі...) 2 Кількість прихильників проповідуємої теорії зростає ( ремісники бачать що колесо/фаланга/парова машина-це вигідно) і повторюють 3 Як тільки в суспільстві виявиться критична маса підтримуючих цю теорію-так відразу відбувається реформа. При цьому ця реформа може відбуватись(впроваджуватись) а - еволюційно(послідовно) довго (поколіннями) б - революційно -швидко на протязі одного покоління, практично за життя КОРМЧОГО МОЖНОВЛАДЦЯ 4 В залежності від розвитку суспільства - рух може бути в сторону прогресу, просто в сторону(топтання на місці) або регрес.. Наприклад в Африці прийшли до канібалізму в 20 му столітті..
Тому Як тільки ти ще раз уважно подивишся Де рух відбувався в ОДНОМУ напрямку максимально довго, на протязі як мінімум 3 поколінь без шугань з сторони в сторону - це ЕВОЛЮЦІЯ Всюди де рух йшов внаслідок тиску ОСОБИСТОСТІ - це революція.. Наприклад Чінгізхан...., захопив все в ся... потім його нащадки втримували захоплене, а потім стрімко вернулись в юрти з яких до сьогодні і не вийшли. ленін/сталін - захопили все до чого дотягнулись.... а потім імперія розвалилаль і продовжує агонізувати.... наполеон -захопив Європу ( більше ніж Гітлер) а потім через 100 років виявилось що нація стала менше ростом( а зменшення росту це погіршення умов існування)
Тому ти можеш й далі мантрувати на свої фантазії, які не мали історичного підтвердження. Вплив особистості в історії Держави -це виняток з правила Правило -це вплив суспільства на історію Держави.
Чукча, ключове слово - реформи. А хто їх буде запроваджувати - окремий Куань чи батьки-засновники США, чи технічний уряд чи ще якась група можновладців-управлінців-регуляторів - це не головне.
Гадаєш, що таким єралашиком про урівнювати дійсно кардинальних реформ в країнах а-ля Польщі, Сінгапура, Кореї, Тайвань і т.д. з штукатуркой-реформами а-ля в Україні від Порошенка і Ко, ти зможеш забовтати суть? Кумедний місіонер... Ще й геніальність чомусь притулив в єралашик(( Якихось кормчих(( Бальцерович - ні кормчий, ні геній, ні практик прилавку, а звичайний викладач інституту ще й марксизму-ленінізму (щоб посміятися з тебе...) ---- узяв і реформував ринок Польщі. Це факти, а не твої хфантазії-єралашики з-за прилавку з мільйонами.
То що там з запереченням мною можливості збагачення за одне покоління? Коли підтвердження-то від тебе-брехунця дочекаюсь?
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 22 вер, 2025 11:59, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf написав:Вчора по Києву судмедексперт з Вінниці сказав, що експертизи гальмуються і робиться це владою, каже, не знає, це заради економії грошей чи саботаж і диверсія, але це факт. Людину це дістало, кричить, а нічого зробити не може. Мова була за ті 1000 тіл загиблих, що нещодавно передали. А в Києві, взагалі, судмедекспертизи і по цивільним справам гальмуються, черга на роки! Повсюди корупція і якийсь жах.
Вы не допускаете, что судмедэксперты просто перегружены? Им приходится делать экспертизу трупов погибших солдат, трупов, возвращаемых по обмену. Такого количества экспертиз в мирное время не было даже близко, а судмедэкспертов, вроде, не прибавилось. Отсюда и торможение.
Ну, на ефірі в суботу десь після обіду по каналу Київ був саме судмедексперт і він сам сказав, що впевнений, що це саботаж чи диверсія і це йде згори.
З липня 2025 року по 15 вересня з Міністерством оборони Росії контракт підписали майже 292 000 осіб.
Інсайдер, який постійно надає точні звіти про зміни в російському військовому командуванні, передав нову інформацію 21 вересня, повідомивши, що контракт підписувало в середньому 7900 рекрутів на тиждень або 31 600 на місяць, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). За його словами, деякі з цих рекрутів приєднуються до стратегічного резерву, який Росії вдалося формувати через те, що її втрати на полі бою знизилися, хоча і залишаються високими. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/725 ... zerv-zs-rf
Спершу Сенюк висміяла коментаторів, які припускали, що правоохоронці не притягають її до відповідальності, бо вона «платить гроші СБУ» чи «працює на державу». А далі зізналися, що не живе в Україні.
«Я, коли побачила, який трешак почав робитись із тими обшуками дівчат, вирішила піти від гріха подалі. Не бачу сенсу сидіти в країні, де закон садить за голе фото в телефоні. Але “заплатила СБУ” — звучить куди смішніше», — написала Сенюк.
За її словами, через виїзд за кордон вона не може «стабільно підтримувати хлопців» із реабілітаційного центру «Титанові».
tumos написав:.......... А в целом интересная тема возникает. Как судьи с юридическим образованием разбираются в делах, связанных со строительными вопросами, медициной ... ?
Эта тема уже когда-то обсуждалась. По-моему, на этой же ветке и в связи с тем же вопросом о возможности юристов быть всезнайками. Тоже по инициативе юриста, вот не помню ник. Он тогда доказывал, что юристы знают всё, прямо как энциклопедисты ХVIII века. Никак не могут, а решения выносят на основании заключений экспертов. Кстати, по Чернобыльской аварии суд тоже состоялся и 6 человек были осуждены на разные сроки. Суд был достаточно быстрый - 18 дней (за вычетом выходных). Трое получили по 10 лет. Правда, по разным причинам вышли через 4 года.
hxbbgaf написав:Вчора по Києву судмедексперт з Вінниці сказав, що експертизи гальмуються і робиться це владою, каже, не знає, це заради економії грошей чи саботаж і диверсія, але це факт. Людину це дістало, кричить, а нічого зробити не може. Мова була за ті 1000 тіл загиблих, що нещодавно передали. А в Києві, взагалі, судмедекспертизи і по цивільним справам гальмуються, черга на роки! Повсюди корупція і якийсь жах.
Вы не допускаете, что судмедэксперты просто перегружены? Им приходится делать экспертизу трупов погибших солдат, трупов, возвращаемых по обмену. Такого количества экспертиз в мирное время не было даже близко, а судмедэкспертов, вроде, не прибавилось. Отсюда и торможение.
Ну, на ефірі в суботу десь після обіду по каналу Київ був саме судмедексперт і він сам сказав, що впевнений, що це саботаж чи диверсія і це йде згори.