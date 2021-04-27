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Binance заблокував криптогаманці
дочок Лаврова та Пєскова

Binance заблокував криптогаманці дочок Лаврова та Пєскова
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 15:18

Binance заблокував криптогаманці дочок Лаврова та Пєскова

Пропонуємо до обговорення:
Таким чином, вони не зможуть перекладати чи торгувати криптоактивами.

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Binance заблокував криптогаманці дочок Лаврова та Пєскова
R2
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Модератори: Ірина_, Модератор

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