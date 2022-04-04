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У деяких українців забиратимуть
майно: як отримати...

У деяких українців забиратимуть майно: як отримати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 20:59

У деяких українців забиратимуть майно: як отримати...

Пропонуємо до обговорення:
Під час дії воєнного стану в Україні військові адміністрації можуть вилучати майно у громадян на свої військові потреби.

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У деяких українців забиратимуть майно: як отримати компенсацію
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 21:00

Образец акта надо было выложить, лучше даже заполненный образец. Еще ни у одного человека не видел такого акта. Называется пообещать, не значит сделать((((
m12345oleg
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 23:46

Нариков в такси станет больше. Победа
kemeron1990
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 00:11

Не слышал, чтоб у кого-то что-то забирали. Вообще, эта тема - рашапропаганда, это они не только машины позабирали у всех на оккупированной территории, а заходят в каждую квартиру и выносят тупо все, и, выходя из своей ментальности, постоянно переносят это на нас. Это как с обстрелами, сами целенаправленно стреляют по мирным людям, поэтому им больше ничего не приходит на ум, как обвинять в этом наших для пропаганды.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 06:19

hxbbgaf Знакомые владеют двумя грузовиками.Один сразу после начала войны добровольно отдали на нужды армии.Второй грузовик остановили на дороге,хотели забрать,но после выяснения отпустили.ЗУ
tatmech
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