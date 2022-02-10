росія за тиждень до закінчення пільгового періоду виплатила купони за єврооблігаціями із погашенням у 2022 та 2042 році у доларах, як того вимагають контракти.
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Дефолт рф знову скасовується: погасили євробонди у доларах
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 23:26
Дефолт рф знову скасовується: погасили євробонди у доларах
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Дефолт рф знову скасовується: погасили євробонди у доларах
Додано: П'ят 29 кві, 2022 23:26
Почему Украина не возьмёт пример и кредиты не отдаст в гривне-фантиках?
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