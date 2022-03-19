Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Європейський союз має намір припинити імпорт російського вугілля вже цього літа.
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ЄС припинить імпорт російського вугілля влітку – Шольц
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Додано: Вів 03 тра, 2022 08:19
ЄС припинить імпорт російського вугілля влітку – Шольц
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Дивися повний текст
ЄС припинить імпорт російського вугілля влітку – Шольц
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