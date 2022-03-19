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ЄС припинить імпорт російського
вугілля влітку – Шольц

ЄС припинить імпорт російського вугілля влітку – Шольц
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 03 тра, 2022 08:19

ЄС припинить імпорт російського вугілля влітку – Шольц

Пропонуємо до обговорення:
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Європейський союз має намір припинити імпорт російського вугілля вже цього літа.

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ЄС припинить імпорт російського вугілля влітку – Шольц
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