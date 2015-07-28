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5 гривен 2019 странные.
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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Додано: Сер 04 тра, 2022 20:12
Приветствую! Вот такое чудо попалось. Странная чеканка. Реверс нормальный а аверс как будто более пропечатан чем на стандартной. Плюс диаметром чуть меньше чем стандартная. Год выпуска 2019. Плюс патина. Не магнитится. Что кто скажет? Что за зверь? Не могу почему то загрузить изображение. Скину на мыло фото. Сюда почему то отказывает.
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tyro556644
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