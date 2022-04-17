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Компенсація за зруйноване
житло: граничну площу...

Компенсація за зруйноване житло: граничну площу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 09:17

Компенсація за зруйноване житло: граничну площу...

Пропонуємо до обговорення:
У законопроєкті про компенсації за пошкодження або знищення нерухомості внаслідок бойових дій максимальне обмеження площі може бути збільшено до 250 квадратних метрів.

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Компенсація за зруйноване житло: граничну площу приватних будинків пропонують збільшити
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 09:18

Давайте сразу 1000. А то в 150 кв.м. как поместиться, особенно, если семья из 3-4 человек :)
summacut
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