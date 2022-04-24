Курс Bitcoin зріс до $40 тисяч, оновивши тижневий максимум і підтягнувши основні альткоїни.
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Bitcoin оновив тижневий максимум: чому злетів курс крипти
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Додано: Чет 05 тра, 2022 19:21
Bitcoin оновив тижневий максимум: чому злетів курс крипти
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Bitcoin оновив тижневий максимум: чому злетів курс крипти
Додано: Чет 05 тра, 2022 19:21
Т.е. подскочил вопреки ФРС, потому, что раньше все эксперты в один голос рассказывали, что биток растёт, когда ставка низкая и, соответственно, доллар дешёвый?
Кстати, уже обратно до 37к хлопнулся, но журналист статью уже успел написать.
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