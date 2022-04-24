RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Bitcoin оновив тижневий максимум:
чому злетів курс крипти

Bitcoin оновив тижневий максимум: чому злетів курс крипти
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 19:21

Bitcoin оновив тижневий максимум: чому злетів курс крипти

Пропонуємо до обговорення:
Курс Bitcoin зріс до $40 тисяч, оновивши тижневий максимум і підтягнувши основні альткоїни.

Дивися повний текст
Bitcoin оновив тижневий максимум: чому злетів курс крипти
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97745
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 19:21

Т.е. подскочил вопреки ФРС, потому, что раньше все эксперты в один голос рассказывали, что биток растёт, когда ставка низкая и, соответственно, доллар дешёвый?
Кстати, уже обратно до 37к хлопнулся, но журналист статью уже успел написать.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2020
З нами з: 23.03.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 26 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мільярдер передбачив обвал Bitcoin: що буде з головною...
R2 » Пон 02 тра, 2022 06:55
1 303
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 тра, 2022 06:55
v4d1m
Чому відеокарти такі дорогі та навіщо вони майнерам
R2 » П'ят 22 кві, 2022 09:39
2 514
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 кві, 2022 12:04
shlyocuk
Чому українцям поки недоступний інтернет від Starlink:...
R2 » Нед 24 кві, 2022 13:53
1 383
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 кві, 2022 14:45
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (499)
05.05.2022 21:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.