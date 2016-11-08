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Яким чином валюта прив'язується до ціни іншої валюти або до
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 тра, 2022 11:26
Яким чином валюта прив'язується до ціни іншої валюти або до ціни на золото?
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kanyakirilpersonal
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