Глобальна валютна система входить у так званий період «дорогого долара».
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Світ вступає в епоху «дорогого долара»: що українцям робити з валютою
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Додано: Нед 08 тра, 2022 15:41
Світ вступає в епоху «дорогого долара»: що українцям...
Пропонуємо до обговорення:
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Світ вступає в епоху «дорогого долара»: що українцям робити з валютою
Додано: Нед 08 тра, 2022 15:41
"Простым украинцам эксперт советует запасти несколько сот долларов «под подушкой» и пока не продавать накопления в этой валюте"
Только эксперт настоящий стратег и не уточняет, как запасать доллары, когда безналичная покупка запрещена, а наличная разрешена достаточно условно. Но за оптимизм, что сейчас день ещё недостаточно чёрный, чтобы продавать доллары, спасибо.
Додано: Нед 08 тра, 2022 17:15
Re: Світ вступає в епоху «дорогого долара»: що українцям...
Стоимость в обменках Киева сейчас~34 гривны.Есть смысл покупать?
Додано: Нед 08 тра, 2022 22:37
Ну это всем понятно. Если при закрытом рынке доллар 33, то что будет когда он откроется, инфляция, дефляция и т.д. начнут оказывать своё воздействие, то уе улетит ту зе мун!
Додано: Пон 09 тра, 2022 06:19
Додано: Пон 09 тра, 2022 07:24
На самом деле нам безразлично сколько стоит американский доллар за японские иены или новозеландский доллар
Но для нас важно, что "эпоха дорогого доллара" это№;%:
1 - период высокой долларовой инфляции
2 - ставки по депозитам престанут быть на уровне 0,01%
ИТОГО, послушали "эксперда" и сделали наоборот - достали доллары из под матраца и либо что-то купили (завтра будет подорожает) либо отнесли на депозит (пока что краткосрочный, завтра ставка вырастет бОльше)
Додано: Пон 09 тра, 2022 10:25
1.Підняття ставки ФРС якраз веде до зменшення інфляції долара.
2. Ну зміняться з 0,01% до 0,5% - що це змінить?
ИТОГО, покупка ТОВАРУ вигідна ЗАВЖДИ!, це порада для дурників. Якщо вам потрібен товар, то завжди краще його купити, ніж тримати гроші і чекати. "отнесли на депозит" - дивись п.2.
Додано: Пон 09 тра, 2022 11:53
Вибачте за дивне для багатьох питання...Але коли зараз відкрити депозит в доларах.У банк вже потрібно приходити з доларами щоб їх положити на валютний депозит.Чи з гривнями? і банк конвертує в долари? Останній варіант кращий би був..курс більш вигідний...
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