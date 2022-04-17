Ситуація з пальним в Україні залишається досить складною: на АЗС спостерігається дефіцит пального, черги за бензином та високі ціни на нього.
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Ціни зростають: скільки коштує бензин на ОККО, WOG, «БРСМ» та «Укрнафті»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 08 тра, 2022 18:31
Ціни зростають: скільки коштує бензин на ОККО, WOG,...
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Ціни зростають: скільки коштує бензин на ОККО, WOG, «БРСМ» та «Укрнафті»
Додано: Нед 08 тра, 2022 18:31
як раз на ОККО Пульс 95 тільки і є. Ціна 39,75 грн/л. З карткою клієнта до 20 л можна взяти. Черги в місті (Львів). За містом залив без проблем (чекав 10 хв). Хоча треба визнати що не на всіх заправках паливо є взагалі
Додано: Нед 08 тра, 2022 23:46
Франківськ на вечір 8 травня заправки порожні (немає палива), лишень місцями є газ
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