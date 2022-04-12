Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
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Україна хоче конфіскувати у рф та її олігархів 500 млрд доларів, - Шмигаль
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Додано: Пон 09 тра, 2022 15:45
Україна хоче конфіскувати у рф та її олігархів 500 млрд...
Пропонуємо до обговорення:
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Україна хоче конфіскувати у рф та її олігархів 500 млрд доларів, - Шмигаль
Додано: Пон 09 тра, 2022 15:46
хоче..? ...весь світ робить а не хоче робити... коли весь світ робить ми тільки хочемо ....(... "хотеть не значит женится"..(
Додано: Пон 09 тра, 2022 16:36
Вэсь свит пока что только арестовал эти лярды (причем 300 -- 200 нужно отдельно арестовывать). И к следующему этапу -- собственно конфискации -- вэсь свит еще даже не начал планировать переходить...
Додано: Пон 09 тра, 2022 16:50
Re: Україна хоче конфіскувати у рф та її олігархів 500 млрд.
Може нехай спочатку у своїх олігархів конфіскують...
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