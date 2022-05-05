Через шалений попит ціни на оренду житла там в перші тижні військового стану зросли щонайменше вдвічі.
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Скільки коштує орендувати житло на заході України
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Додано: Пон 09 тра, 2022 19:58
Скільки коштує орендувати житло на заході України
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Дивися повний текст
Скільки коштує орендувати житло на заході України
Додано: Пон 09 тра, 2022 19:58
Вибачте а про Рівне зовсім немає що сказати, чи ми не західна частина України?
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