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Скільки коштує орендувати
житло на заході України

Скільки коштує орендувати житло на заході України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 19:58

Скільки коштує орендувати житло на заході України

Пропонуємо до обговорення:
Через шалений попит ціни на оренду житла там в перші тижні військового стану зросли щонайменше вдвічі.

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Скільки коштує орендувати житло на заході України
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 19:58

Вибачте а про Рівне зовсім немає що сказати, чи ми не західна частина України?
kravchyuk2014
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