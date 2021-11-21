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ТОП-5 дешевих автомобілів
із «вічними» двигунами

ТОП-5 дешевих автомобілів із «вічними» двигунами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 20:13

  aleksey_bessonov02 написав:1. гольф 4 с 1.9
2. Школа Октавия тур с 00 годов с любым двигателем
3. Ауди А3 А4 с тем же 1.9
4. Фольцваген пассат б5
5. Мерседес 124
Дёшево и сердито. И ваш список курит в сторонке.

тогда и т4 с 1.9 тем же двс что у гольф 1.9
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 20:20

смотря как ездить,есть и славуты по поллимона ходят.Всё зависит от эксплотации.
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