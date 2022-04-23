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Держмолодьжитло купує 100 квартир для переселенців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 14 тра, 2022 13:25
Пропонуємо до обговорення:
Держмолодьжитло оголосило про проведення закупівлі 100 квартир в чотирьох областях для подальшої передачі в оренду багатодітним сім'ям, житло яких зруйноване внаслідок російської агресії.
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Додано: Суб 14 тра, 2022 13:26
ну и как, много продали?))
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