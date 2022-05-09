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У Мінекономіки розповіли,
скільки в Україні залишилося...

У Мінекономіки розповіли, скільки в Україні залишилося...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 15:54

У Мінекономіки розповіли, скільки в Україні залишилося...

Пропонуємо до обговорення:
Україна сьогодні має запасів бензинів на п'ять днів, а по дизельному пальному цей показник складає три дні.

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У Мінекономіки розповіли, скільки в Україні залишилося запасів бензину й дизпалива
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 15:54

Десь я вже це все чув.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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