Україна сьогодні має запасів бензинів на п'ять днів, а по дизельному пальному цей показник складає три дні.
Дивися повний текст
У Мінекономіки розповіли, скільки в Україні залишилося запасів бензину й дизпалива
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 14 тра, 2022 15:54
У Мінекономіки розповіли, скільки в Україні залишилося...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
У Мінекономіки розповіли, скільки в Україні залишилося запасів бензину й дизпалива
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 25 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|