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Коли у Києві з'явиться
бензин: відповідь КМДА

Коли у Києві з'явиться бензин: відповідь КМДА
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 08:02

Коли у Києві з'явиться бензин: відповідь КМДА

Пропонуємо до обговорення:
Київська міська державна адміністрація прогнозує, що бензин на заправках у Києві в достатній для водіїв кількості з'явиться до кінця травня.

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Коли у Києві з'явиться бензин: відповідь КМДА
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 08:03

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tapack0wal
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Модератори: Ірина_, Модератор

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