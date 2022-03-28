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«росія піде на дно, як "Титанік"»: економіст розповів,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 тра, 2022 08:24
Пропонуємо до обговорення:
На сьогоднішній день є перші видимі ознаки погіршення життя росіян у зв'язку із запровадженням західних санкцій після вторгнення Росії в Україну.
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