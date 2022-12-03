От тільки аргументів у вас так і нема щодо цієї тези. Уявіть собі, те що виїхали в Польщу, не робить ваш досвід унікальним Навіть для Польщі ви не навели нічого конкретного.
І Європа - це не тільки ваша улюблена Польща
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Додано: Суб 03 гру, 2022 18:27
Re: Еміграція, заробітчанство
От тільки аргументів у вас так і нема щодо цієї тези. Уявіть собі, те що виїхали в Польщу, не робить ваш досвід унікальним Навіть для Польщі ви не навели нічого конкретного.
І Європа - це не тільки ваша улюблена Польща
Додано: Суб 03 гру, 2022 18:39
Я ж написала, що переїхали на роботу десь 6 років тому, порахувала - в 2017 році. І перші два роки почували себе " так- собі", а потім вже з'явилася уверенность в завтрашнем дне. Десь в ковід почали шукати, цікавитись, але нічого досі...
Додано: Суб 03 гру, 2022 18:46
Мабуть, не могли найти такого, хто задовольняє їхні вимоги. Я писала, але потерли(???)- на моїй фірмі топами були всі мажори, які, по факту, не могли вступити у німецький виш на магістра і роботу за кордоном теж собі не могли знайти. А так,да,- український топовий виш, мба, і т.д. дуже часто це все на нашій батьківщині " дуте"( пустишка, обгортка яскрава)
Додано: Суб 03 гру, 2022 22:32
Ну добре, нічого робити звичайно у місті де недавно грала збірна України (чи наш клуб якийсь - футболом не цікавлюсь, але щось таке було), є дуже багато ресторанів, кафе, барів, навіть азійська, мішленівскі ресторани ітд. З аеропорту доступні польоти в 93 аеропорти 29 країн в зимовий період.
Додано: Нед 04 гру, 2022 00:20
Re: Еміграція, заробітчанство
Как запугали Польшей то.
Через недельку поеду сопровождать гуманитарку до Пшемышля, хоть посмотрю на этот ужас.
Додано: Нед 04 гру, 2022 08:22
Не ужас. Но.. Если не ходить по топовим туристичним местам в Кракові, а зайти чуть вглубь от вокзала, аеропорта, то впечатление провинциальности и скуки. Но и Киев не Вена и не Прага. Пшемисль-потребує ремонту і теж скука. Думаю, що присутність українців і студентів додає Кракову хоч якусь двіжуху. Як для туризму-один раз пару днів була і більше не хо. Тільки як хаб.
Додано: Нед 04 гру, 2022 08:27
Ну добре, нічого робити звичайно у місті де недавно грала збірна України (чи наш клуб якийсь - футболом не цікавлюсь, але щось таке було), є дуже багато ресторанів, кафе, барів, навіть азійська, мішленівскі ресторани ітд. З аеропорту доступні польоти в 93 аеропорти 29 країн в зимовий період.[/quote]
Але ви змінили направлення: річ була про нерухомість за 140 куо, а пишете про " куди піти у місці, в якому недавно... кафе, ресторани"
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