RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2131213221332134
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 12:58

  Bolt написав:Яка геніальна дитина, сильно підозрюю, щоб заробляти 6 кілозлотих в Польщі треба на цілу ставочку працювати. Тож яким, чином йому вдається суміщати навчання з роботою?Виходячи з того, що навчання в політесі (на технічних спеціальнистях) не є таким простим. В мене, свого часу, було в день по 4 пари. Тобто з 8.30 до 16.10.Еоли там, ще працювати, крім доривчастих підробітків я ХЗ.

Причина інша - скоріше за все, маємо чергову порцію трандьожу від відомого пана, від турецького брадобрея))))
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23866
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1676 раз.
Подякували: 2545 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 13:03

  Frant написав:Ти вже зареєструвався в Резерв+?
Чи будеш платити штрафи і сидіти в тюрьмі?
Як вирішив? :P

В Украине сейчас 26 000 заключенных + 20 000 в СИЗО.
Куда садить 5 000 000 - 6 000 000 ?
Это тупое ИПСО властей
UA
 
Повідомлень: 8335
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1846 раз.
Подякували: 2244 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 13:04

  Bolt написав:Яка геніальна дитина, сильно підозрюю, щоб заробляти 6 кілозлотих в Польщі треба на цілу ставочку працювати. Тож яким, чином йому вдається суміщати навчання з роботою?Виходячи з того, що навчання в політесі (на технічних спеціальнистях) не є таким простим. В мене, свого часу, було в день по 4 пари. Тобто з 8.30 до 16.10.Еоли там, ще працювати, крім доривчастих підробітків я ХЗ.

Зарплата інтерна. На цілу ставочку може бути вже десь 18 000.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3222
З нами з: 26.02.18
Подякував: 671 раз.
Подякували: 538 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 13:14

  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:Яка геніальна дитина, сильно підозрюю, щоб заробляти 6 кілозлотих в Польщі треба на цілу ставочку працювати. Тож яким, чином йому вдається суміщати навчання з роботою?Виходячи з того, що навчання в політесі (на технічних спеціальнистях) не є таким простим. В мене, свого часу, було в день по 4 пари. Тобто з 8.30 до 16.10.Еоли там, ще працювати, крім доривчастих підробітків я ХЗ.

Зарплата інтерна. На цілу ставочку може бути вже десь 18 000.

4,5 кує, це вже твердий мідл, звичайно з С1 англійською досвідом роботи 5 років і мастер дегрі. І ще хороші контори полюбляють UoP, а по ньому вийде на руки набагато менше черз Nowy Ład.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8934
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1342 раз.
Подякували: 1734 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2131213221332134
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1913)
22.05.2024 12:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.