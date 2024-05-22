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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 тра, 2024 12:58
Bolt написав:
Яка геніальна дитина, сильно підозрюю, щоб заробляти 6 кілозлотих в Польщі треба на цілу ставочку працювати. Тож яким, чином йому вдається суміщати навчання з роботою?Виходячи з того, що навчання в політесі (на технічних спеціальнистях) не є таким простим. В мене, свого часу, було в день по 4 пари. Тобто з 8.30 до 16.10.Еоли там, ще працювати, крім доривчастих підробітків я ХЗ.
Причина інша - скоріше за все, маємо чергову порцію трандьожу
від відомого пана, від турецького брадобрея))))
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 22 тра, 2024 14:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 13:03
Frant написав:
Ти вже зареєструвався в Резерв+?
Чи будеш платити штрафи і сидіти в тюрьмі?
Як вирішив?
В Украине сейчас 26 000 заключенных + 20 000 в СИЗО.
Куда садить 5 000 000 - 6 000 000 ?
Это тупое ИПСО властей
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Додано: Сер 22 тра, 2024 13:04
Bolt написав:
Яка геніальна дитина, сильно підозрюю, щоб заробляти 6 кілозлотих в Польщі треба на цілу ставочку працювати. Тож яким, чином йому вдається суміщати навчання з роботою?Виходячи з того, що навчання в політесі (на технічних спеціальнистях) не є таким простим. В мене, свого часу, було в день по 4 пари. Тобто з 8.30 до 16.10.Еоли там, ще працювати, крім доривчастих підробітків я ХЗ.
Зарплата інтерна. На цілу ставочку може бути вже десь 18 000.
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Gastarbaiter
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Додано: Сер 22 тра, 2024 13:14
Gastarbaiter написав: Bolt написав:
Яка геніальна дитина, сильно підозрюю, щоб заробляти 6 кілозлотих в Польщі треба на цілу ставочку працювати. Тож яким, чином йому вдається суміщати навчання з роботою?Виходячи з того, що навчання в політесі (на технічних спеціальнистях) не є таким простим. В мене, свого часу, було в день по 4 пари. Тобто з 8.30 до 16.10.Еоли там, ще працювати, крім доривчастих підробітків я ХЗ.
Зарплата інтерна. На цілу ставочку може бути вже десь 18 000.
4,5 кує, це вже твердий мідл, звичайно з С1 англійською досвідом роботи 5 років і мастер дегрі. І ще хороші контори полюбляють UoP, а по ньому вийде на руки набагато менше черз Nowy Ład.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 13:26
Gastarbaiter написав: Bolt написав:
Яка геніальна дитина, сильно підозрюю, щоб заробляти 6 кілозлотих в Польщі треба на цілу ставочку працювати. Тож яким, чином йому вдається суміщати навчання з роботою?Виходячи з того, що навчання в політесі (на технічних спеціальнистях) не є таким простим. В мене, свого часу, було в день по 4 пари. Тобто з 8.30 до 16.10.Еоли там, ще працювати, крім доривчастих підробітків я ХЗ.
Зарплата інтерна. На цілу ставочку може бути вже десь 18 000.
Чому зразу ІТ?!
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Bolt
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Додано: Сер 22 тра, 2024 13:29
Bolt написав:
Якщо буде йти, що 18+, будуть пакувати добровольцем, тоді в нашому СТ буде переховуватися. Щоб далеко не ходити, через будинок від мене в чувака син десь 25-ти років живе, не виходить за межі СТ. ІТ вець здається. В нас вуличка десь 200 м, є де пробіжки робити.
Щоб далеко не ходити, яка робота без освіти за бугром. В моєї дружини діти діти двоюрідного брата, клали на навчання. Старшого сина за рік до війни призвали до війська. Мали дембельнути, почалася війна. Короче дембельнули, через півтора роки після початку. Сидить, чекає 25 - ти років, коли мобілюзують. Його молодша коли почалася війна поїхала до Польщі, поки щось платили було гори, потім перестали, без освіти влаштувалася на склади Амазона десь біля В-ви. Пропрацювала декілька місяців - цєжко. Повернулась до України сидить на шиї в батьків. Прям ддекпот зі всіх напрямків.
Вивезти до жінчиної сестри до Іспанії? Ну і, що там робити. Ми в 19-му році там були три дні просиділи , заїпалися , поїхалм до Албанії. Жінки сестра, там вже роківшість. Мову вже більш менш знає. Хоче влаштуватися, хочаб продавщицею(хоча потреби такої немає, чіловік забезпечує), так з роботою там жопка.
Хозяин барин.
Я почему-то сомневаюсь, что 18-летний лоб будет послушно сидеть взаперти, годами.
И почему это лучше, чем сидеть на пособии где-нибудь в Мюнхене, зажигать со сверстницами, учить иняз и подрабатывать в макдональдсе.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 13:47
Bolt написав: Gastarbaiter написав: Bolt написав:
Яка геніальна дитина, сильно підозрюю, щоб заробляти 6 кілозлотих в Польщі треба на цілу ставочку працювати. Тож яким, чином йому вдається суміщати навчання з роботою?Виходячи з того, що навчання в політесі (на технічних спеціальнистях) не є таким простим. В мене, свого часу, було в день по 4 пари. Тобто з 8.30 до 16.10.Еоли там, ще працювати, крім доривчастих підробітків я ХЗ.
Зарплата інтерна. На цілу ставочку може бути вже десь 18 000.
Чому зразу ІТ?!
Пан Акурт розказував про хлопця що вчиться на IT.
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BIGor
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Додано: Сер 22 тра, 2024 14:28
BIGor написав:
Пан Акурт розказував про хлопця що вчиться на IT.
Ви вірите розказням того колективного пана?
Почитайте уважно його повідомлення, які він писав кілька років назад.
Можна з сміху луснути.
Такий собі Кузьма Прутков, в сучасному варіанті, результат співпраці декількох осіб на одній обліківці
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Frant
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Додано: Сер 22 тра, 2024 14:30
rjkz написав:
То есть, он снялся с учета и теперь его ищут?
Как-бы человек может быть не в курсе.
И в приложение может не заходить.
Я не заходил. Я даже не знаю что за приложение.
Меня нет в Дие, я уехал, когда ее еще не было.
Собственно, я кроме названия и некоего смутного представления, даже не знаю что это такое.
На границе должны таких "ухилянтов" задерживать и доставлять в ТЦК для выяснения. Если будет ехать в Украину в ближайшее время - узнаю, как прошло.
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Gastarbaiter
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