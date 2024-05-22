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Додано: Сер 22 тра, 2024 21:17
Re: Еміграція, заробітчанство
ІТ компанії часто набирали філологинь для спілкування з клієнтами...
Додано: Сер 22 тра, 2024 21:18
Re: Еміграція, заробітчанство
це якийсь пафос від технаря я хоч теж ближче до технарей, але розумію - що німецька філологія - це викладач німецької в тій же Німеччині - дуже непогана професія. та й викладачам німецької у нас гадаю зараз є чим зайнятися.
ба більше, років 10-15 тому багато спеціалістів, яких я знав, що займалися чи оформленням документів на експорт, LC та таке інше (мається на увазі експорт судами) - всі мали освіту англійська філологія. бо перше на цих посадах - це володіння англійською мовою.
тому не слухайте - німецька філологія в німецькомовній країні - непоганий старт. треба буде, ще щось додатково опанує [/quote]Найближчим часом умовний жопаті (або інші LLM моделі AI) замінять левову частку роботи цих спеціалістів. І чим буде займатися не топ 20% найкращих з них потім / не ясно
Додано: Сер 22 тра, 2024 21:23
Панe Bolt, не маю часу все читати і відповідати, бо в ці дні мандрую Францією, але приємно, що ви мій фактичний допис прочитали та почали аналізувати.
Ото ж думайте.
Але усі факти реальні. Всі цифри точні.
А думати вам. Не помиляйтеся.
Додано: Сер 22 тра, 2024 22:27
Щоб думати потрібні гроші. Проблема в тому, що їх може не вистачити на другу спробу якщо перша буде хибна...
Додано: Сер 22 тра, 2024 22:41
Re: Еміграція, заробітчанство
Волт. Сейчас в мире тенденция, что народне хочет учится на воротничков, т.к. зарабаоть слесарем(простой специальностью) можно порой гораздо больше и быстрей по временм+не нужно брать кредит под обучение, что принято на западе.
Гдето я встречал аналитику. Но дело ваше.
Додано: Сер 22 тра, 2024 23:00
Український ринок праці - абсолютно перекособочений.
Тут ніхто не потрібен.
Хіба що обслуга для олігархів і депутатів.
Додано: Сер 22 тра, 2024 23:14
Re: Еміграція, заробітчанство
Ну как сказать... Найти нормальною бригаду для кровли даже за кеш - тот еще квест даже до 18мая и до 2022... В стройке/ремонте деньги есть.
Тут по случаю узнал, что в Канале в почете не эти ваши ИТ, а нормальный слесарь, который может тебе сделать/починить канашку и водопровод...
Додано: Чет 23 тра, 2024 00:30
А чого це оминули технарів/розробників? Якраз вони одні з перших на вихід. Особливо, якщо згадати, що 90% і більше задач - це звичайний копіпаст, бо такого роду або подібні задачі уже робили тисячами. Мало хто придумує щось нове. І ШІ набагато легше буде з наявних шаблонів у пам'яті конструювати готовий продукт. Один ШІ готовить дизайн по побажаннях замовника, другий перекладає це в код, включаючи фронт і бек. Третій знаходить і править баги. Як не дивно, останніми з могікан будуть ручні тестери, бо продукт все ж роблять для людей і кінцева перевірка на адекватність не буде зайвою.
А філолог завжди буде потрібен там, де є людські взаємовідносини, бо не всі люди захочуть спілкування з машинами, вони будуть доплачувати саме за живу мову
Додано: Чет 23 тра, 2024 01:12
Нормального слюсаря ще не скоро замінить машина, бо механічні роботи дуже відстають у розвитку у порівнянні з ШІ в ІТ.
В ІТ якби сказали зараз вибирати в помічники джуніора чи Чатжпті (наприклад, якби він був доступний лише за 1000 Дол.), то багато вже б вибрали останнього .
Що там говорити - у нас в компанії було 4-ро товаришів (юрист, електрик, страховик і філолог). Всі мають відповідну освіту та стаж по професії 5-10 років, всі були хорошими спецами у своїй сфері, але така кон'юнктура ринку, що всі були змушені перейти в айті. І що - без освіти, без стажу за 2-4 роки стали сіньорами, а дехто й ТімЛідами. Один (філолог ) вже в США працює в айті відділі страхової компанії, і походу знання мови людської зіграло більшу роль ніж мови технічної.
До чого це я - ніхто не знає майбутнього, хто буде на коні через 10-20 років. З моїх знайомих по здобутій спеціальності працює максимум 10%. Включаючи тих, що закінчили англійські виші. То чи варто рвати дупу батькам, щоб влаштувати дитину в найдорожчий зарубіжний вуз? Якщо дитина захоче, то вона і звичайному середньому вузі вивчиться. Тим більше не буде потім тягаря, якщо випаде хороша можливість у іншій спеціальності, а йому буде жаль потрачених грошей та зусиль на "дорогій" спеціальності
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