Дюрі-бачі написав:
Як висновок хочу сказати, що у філолога значно більше перспектив ніж в багатьох інших спеціальностей, навіть в того ж юриста чи економіста, особливо в контексті еміграції.
Скажу больше, у филолога есть все шансы получить любое дополнительное образование в эмиграции, включая юридическое.
Где как не там важны смысловые оттенки слов и правильное (зачастую единственно правильное)построение предложений, исключающее превратное толкование.
Собственно, я знаю 2-х юристов, оба приехали в школьном возрасте и потом закончили Ло скул. Их Инглиш на неизмеримо более высоком уровне нежели у тех, кто намного дольше тут технарей.
У детей в школе давали на ЕСЛ листки бумаги со словами (штук 20) которые или произносятся одинаково или очень похоже или пишутся очень похоже, но имеют разный смысл. И наоборот, синонимы - куча.
Это уровень ненужный технарю, но именно он открывает возможности, которые недосягаемы без свободного Инглиша.
Именно поэтому в эмиграцию надо попасть ребенком, а еще лучше родиться.