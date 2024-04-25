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У Держпраці відповіли, чи
можна отримати грошову...

У Держпраці відповіли, чи можна отримати грошову...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 16:29

У Держпраці відповіли, чи можна отримати грошову...

Пропонуємо до обговорення:
Працівник може замінити частину щорічної відпустки грошовою компенсацією.

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У Держпраці відповіли, чи можна отримати грошову компенсацію за невикористані відпустки
R2
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 16:29

Маю 21 день не використаної відпустки за 2 дітей. Діти вже досягли повноліття. Раніше брала за необхідності по 7 днів з цієї відпустки. Останні роки - не дають, і не компенсують грошима, аргументуючи тим, що змінився закон. В цьому роз'ясненні також не сказано про саме цей вид відпустки. Хтось може пояснити, на який закон слід посилатися?
olgaita18
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Модератори: Ірина_, Модератор

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