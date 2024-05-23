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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2135213621372138
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 15:50

  Bolt написав:
  Дюрі-бачі написав:Всяке буває в житті, от сестра кума закінчила французьку філологію, а працює тепер вихователькою в садочку при посольстві в Бельгії...

Колись читав, що якщо білий в Китай, і пару слів можеш англійською до купи стулити, то вже тебе рахують за англійця чи американця і можеш влаштуватися вчителем англійської в школу чи садочок. 😎


Наверное это было при Мао еще.
Сейчас китайцы в среднем по крупным городам детям Инглиш с детства вбивают в голову.
Поэтому такой разводняк не прокатит.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 16:01

  Дюрі-бачі написав:Як висновок хочу сказати, що у філолога значно більше перспектив ніж в багатьох інших спеціальностей, навіть в того ж юриста чи економіста, особливо в контексті еміграції.


Скажу больше, у филолога есть все шансы получить любое дополнительное образование в эмиграции, включая юридическое.
Где как не там важны смысловые оттенки слов и правильное (зачастую единственно правильное)построение предложений, исключающее превратное толкование.
Собственно, я знаю 2-х юристов, оба приехали в школьном возрасте и потом закончили Ло скул. Их Инглиш на неизмеримо более высоком уровне нежели у тех, кто намного дольше тут технарей.
У детей в школе давали на ЕСЛ листки бумаги со словами (штук 20) которые или произносятся одинаково или очень похоже или пишутся очень похоже, но имеют разный смысл. И наоборот, синонимы - куча.
Это уровень ненужный технарю, но именно он открывает возможности, которые недосягаемы без свободного Инглиша.
Именно поэтому в эмиграцию надо попасть ребенком, а еще лучше родиться.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 17:19

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Сейчас китайцы в среднем по крупным городам детям Инглиш с детства вбивают в голову.
Поэтому такой разводняк не прокатит.

Ну як сказати: знання англійської для них це як одна із ознак "мажорності", на рівні із блідою кожею. Навіть серед вчених китайців досить мало нормально знають мову, а про рядових взагалі мовчу. В школі якраз вивчення іноземної мови суттєво обмежують на рівні елементарних понять і буквально викидають цілі групи слів, наприклад аспіранти дуже були здивовані існуванням таких слів як discussion а потім виявилось, що і war, outcry і т.д. їх не вчили. Напевно бояться, що народ прочитає не те, що треба...
Ну і щодо китайців, то для мене було дивним, що для більшості із них китайська мова - іноземна, щось на зразок москальської в совку...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 21:00

Из баек переводчиков

"На юге Аравии едем в открытом лендровере по пустыне с другом крепить обороноспособность. Навстречу пацан из местных. "Залезай, говорим, подбросим до деревни". А другу давно хотелось завести ручную обезьяну, досуг скрасить, об эволюции поразмыслить, хрен знает еще для чего. Он и начал мальца пытать через мой синхрон, есть ли в его краях мартышки. Пацан отвечает, была одна, но уехала. Я толмачу. Приятель заинтересовался, чего это ее спугнуло. Я перевожу. Пацан объясняет, что в деревне мартышке не с руки, подалась в город. Там университет, ночная жизнь, жену можно найти. Слово в слово эту хрень переводить никак невозможно, я коротко объясняю, мол не по климату здесь обезьянам. "Жаль",-говорит приятель и на мою беду продолжает треп: "А что за вид обезьяний тут существовал"? Я перевожу. Пацан говорит буквально, что обезьяна учила их в школе разным предметам, типа географии и математики. Ясный пень, буквальный перевод опять невозможен, я вольно трактую это как "дрессированная обезьяна, жила в деревне, ну и слиняла". Позже выяснилось, что множественное от "кырд" -(араб. "обезьяна") - куруд, ну а я по неопытности взял другую форму "акрад" - что уже означает "курды". А у этого племени на мою голову курд был учитель в школе, который не выдержал дикости и умотал в Аден за ночной жизнью. Казнить, нельзя помиловать!"
tzeery608
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