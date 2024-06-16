RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2166216721682169>
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 13:44

Потогінна? Я сьогодні о першій годині (різниця годинникових полісів) ночі як раз спілкувався з нашим українцем, який працює в Amazon.
Режим роботи: понеділок - пʼятниця з 9-00 до 17-30 (є перерва на обід).
Зарплатня: 190 000$ на рік «живими грошима» та 210 000$ акціями компанії (з правом продажу в будь-яку мить).
Акції компанії видають два рази на рік на вказану суму по ринковій ціні: тобто в кожному півріччі на 105 000$.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9761
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3617 раз.
Подякували: 1281 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 13:49

  akurt написав:Потогінна? Я сьогодні о першій годині (різниця годинникових полісів) ночі як раз спілкувався з нашим українцем, який працює в Amazon.
Режим роботи: понеділок - пʼятниця з 9-00 до 17-30 (є перерва на обід).
Зарплатня: 190 000$ на рік «живими грошима» та 210 000$ акціями компанії (з правом продажу в будь-яку мить).

От цікава локація та левел - ці параметри дуже важливі. Бо знайомим стільки акцій не дають, а розтягують пакет акцій чи то на 4 чи то на 5 років, і це виходить навіть менше місячної зарплатні на рік.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8998
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1349 раз.
Подякували: 1740 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 13:49

  BIGor написав:
  Bolt написав:Цікаво, як ефективність у Айлона Маска досягається, що всі пашуть аж піна з дупи?!І є результати, які не можна не помітити.

Отут почитайте https://dou.ua/forums/topic/38991/

Компенсація
Щодо заробітної плати, Tesla відома своїми відносно невеликими зарплатами, у порівнянні з FAANG/MAANG. «Виделка» на мою позицію була $100-150К разом з акціями, чому я звичайно також вдячна.

Що ще було кумедним, начитавшись про торгівлю в офері, я намагалася торгуватися. І вийшло так, що мені запропонували підсумковий офер на суму меншу, ніж попередньо домовлялися, так що сторгувалася я собі в мінус. Рекрутер у день дзвінка повідомив попередні цифри, а потім, після отримання фідбеку від усіх, — підсумкова сума була знижена на $10К :)

Десь зо два роки тому на якомусь ворожому ресурсі москальскі інженера жалілися, що в них в НПО,, Енергія малі ЗП 25-30 тис дерев"яних, а хтось скинув лінк за вакансію в Спейс Х. На скільки пам'ятаю, там йшлося про 60 куе в рік. Тобто не багато. На що хтось відмітив, що там народ не для ЗП, а для портфоліо працює. З таким резюме двері, потім , будь-куди можна буде копняком відкривати.
Bolt
 
Повідомлень: 2978
З нами з: 09.11.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 13:54

  BIGor написав:От цікава локація та левел - ці параметри дуже важливі.

Важливі.
Локація California. Точніше не можу говорити: приватна інформація.
Левел: не питав, але взимку говорив, що весною мабуть буде сеньойором. Здається, ще ні.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 16 чер, 2024 13:54, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9761
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3617 раз.
Подякували: 1281 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 13:54

  Shaman написав:
  Bolt написав:Цікаво, як ефективність у Айлона Маска досягається, що всі пашуть аж піна з дупи?!І є результати, які не можна не помітити.

я ще забув про Амазон написати. це взагалі цікавий досвід :lol:

В моєї дружини двоюрідного брата донька, після початку війни чухнула до Польщі, там пропрацювала недовго на Амазонівських складах, після того експірієнса вернулась в Україну і сидить на шиї в батьків. 😏
Bolt
 
Повідомлень: 2978
З нами з: 09.11.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 13:55

Ну ви ж розумієте, що робота на складах компанії Амазон та робота в «мозкових центрах» компанії - то дуже різні речі.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9761
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3617 раз.
Подякували: 1281 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 13:56

  Bolt написав:
  Shaman написав:
  Bolt написав:Цікаво, як ефективність у Айлона Маска досягається, що всі пашуть аж піна з дупи?!І є результати, які не можна не помітити.

я ще забув про Амазон написати. це взагалі цікавий досвід :lol:

В моєї дружини двоюрідного брата донька, після початку війни чухнула до Польщі, там пропрацювала недовго на Амазонівських складах, після того експірієнса вернулась в Україну і сидить на шиї в батьків. 😏

Ну то трохи інше Амазонівський склад і Амазонівська галера (IT). Як кажуть два різні світи.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8998
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1349 раз.
Подякували: 1740 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 13:58

  akurt написав:
  BIGor написав:От цікава локація та левел - ці параметри дуже важливі.

Важливі.
Локація California. Точніше не можу говорити: приватна інформація.
Левел: не питав, але взимку говорив, що весною мабуть буде сеньойором. Здається, ще ні.

Ну виходить десь 10-15 кує/міс чистими для Каліфорнії скоріше так собі, на бутерброди з ікрою звичайно вистачить.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8998
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1349 раз.
Подякували: 1740 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 14:45

Re: Еміграція, заробітчанство

Поспілкувався трохи із сокурсником, який вже близько 10 років працює в Чехії, з них 5 років в Microsoft. Каже, що в них якась система рівнів і він на 61 рівня, посаді SDE 2, а починав з 59 рівня...
Про оплату, то вона не велика: 50k$ в рік і ще дають на 10k$ акцій. Податки 26% із ЗП, акції не оподатковуються, тобто чистими десь 4k$ в місяць, але платять щотижня...
Каже щодо трекінгу часу, то там свій софт, в якому треба міняти статус. Його штрафували по 500$ кілька раз за те, що мало часу "навчається".
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3284
З нами з: 29.07.22
Подякував: 576 раз.
Подякували: 419 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 15:07

  Bolt написав:Цікаво, як ефективність у Айлона Маска досягається, що всі пашуть аж піна з дупи?!І є результати, які не можна не помітити.

А там є ефективність та результати? Чи не єдине, що там ефективне - це особиста харизма Маска та здатність проникати у мізки хом'ячків, щоб вони за "дякую" фінансували розвиток бізнеса. Якщо з Маском раптом щось станеться - компанії гаплик.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3237
З нами з: 26.02.18
Подякував: 673 раз.
Подякували: 540 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2166216721682169>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.