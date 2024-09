Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2281228222832284 Додано: Нед 01 вер, 2024 18:23 BIGor написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав: а що таке справедливе співвідношення зп, якщо у людей різна кваліфікація? а що таке справедливе співвідношення зп, якщо у людей різна кваліфікація?

Одна посада, однакові обов'язки - однакова ЗП. Дуже класно побудованa тарифна сітка в EPAM. А якщо людина супер талановита, то можна й премію виписати.

До 2022 часто ситкався з тим, що коли приходить новий працівник в ІТ то йому давали більший офер, ніж старику, який кілька років вже в компанії. Одна посада, однакові обов'язки - однакова ЗП. Дуже класно побудованa тарифна сітка в EPAM. А якщо людина супер талановита, то можна й премію виписати.До 2022 часто ситкався з тим, що коли приходить новий працівник в ІТ то йому давали більший офер, ніж старику, який кілька років вже в компанії.

Так, таке явище дуже поширене. Тому вигідніше постійно звільнятись на +500 долл. більше. Ще чув про людей, які спецом звільнялись, щоб рік попрацювати деінде - і потім наново найнятись, але вже за більші гроші - бо всередині компанії росту в грошах майже нема. Це також відбувається і в ФААНГ компаніях, від яких тут пісяють просто - люди розказують що вирости там по компансації просто неможливо - простіше звільнитись і потім йти наново. Так, таке явище дуже поширене. Тому вигідніше постійно звільнятись на +500 долл. більше. Ще чув про людей, які спецом звільнялись, щоб рік попрацювати деінде - і потім наново найнятись, але вже за більші гроші - бо всередині компанії росту в грошах майже нема. Це також відбувається і в ФААНГ компаніях, від яких тут пісяють просто - люди розказують що вирости там по компансації просто неможливо - простіше звільнитись і потім йти наново.



В США есть такое (якобы, сам пока на себе не опробовал), что на очередном месте работы спрашивают сколько получают/получали на предыдущем и хоть немного, но давали больше. А вот если не готовы столько платить, то не брали.

Поэтому многие американцы каждые полгода\год меняют работу.

В США есть такое (якобы, сам пока на себе не опробовал), что на очередном месте работы спрашивают сколько получают/получали на предыдущем и хоть немного, но давали больше. А вот если не готовы столько платить, то не брали.

Поэтому многие американцы каждые полгода\год меняют работу.

Недавно разговаривал с человеком, который доработался до инспертора. Он вышел на пенсию с 30 долларов в час зп года 4 назад. А сейчас в его сфере рабочие имеют 50-60 долларов в час минимум. rjkz

Повідомлень: 16945 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8414 раз. Подякували: 5301 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 вер, 2024 18:51 Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Faceless написав: Хто вам набрехав про тарифну сітку в Епамі? Хто вам набрехав про тарифну сітку в Епамі?

Працівники EPAM. Для них всі ці L3, L4 - прям гордість. Працівники EPAM. Для них всі ці L3, L4 - прям гордість. Скажу вам що вам прибріхали

З них хоч один ресурсник був? Faceless

Модератор Повідомлень: 35205 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1451 раз. Подякували: 8018 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 вер, 2024 20:03 Я приїхав у Польщу на позицію, яку раніше обіймав мій керівник. Його підвищили, а мене запросили на це місце. Десь через рік він звільнився. Однією з причин було те, що навіть після підвищення його з/п була нижче моєї.

Я у цій компанії пропрацював кілька років без перегляду з/п (через це й звільнився), а потім пару "стрибків" - і зараз отримую на 50% більше. Gastarbaiter

Повідомлень: 3334 З нами з: 26.02.18 Подякував: 681 раз. Подякували: 553 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 вер, 2024 22:47 rjkz написав: В США прогрессивное налогообложение.



Вы хотите, чтобы с нижнего среднего класса снимали 45%?



Вы хотите, чтобы с нижнего среднего класса снимали 45%?

В США прогрессивное налогообложение.Вы хотите, чтобы с нижнего среднего класса снимали 45%?

В Германии тоже. Со 100к евро только подоходный налог был бы где-то 25% (начиная с 60к ставка 42%). А есть же ещё другие сборы. M-Audio



News from Hungary



Можливо, комусь стане в нагоді.

Угорщина суттєво змінила умови перебування та умови захисту українців в своїй країні: вони позбавили права всіх «хитропопих» мешканців західних областей України насолоджуватися унікальною ситуацією: жити в Угорщині, а свої квартири/оселі в Україні здавати переселенцям із східних областей України.

Визначено перелік областей України, мешканці яких можуть розраховувати на надання безкоштовного житла та матеріальної допомоги.

Мої приятелі - колишні мешканці міста Буча, які з 2021 року проживали в Туреччині, зараз чухають потилицю та збираються переїжджати в Угорщину.

Вже отримали позитивні відгуки від наших в цій дивній країні, мова якої мабуть важча за мови Китаю, Японії та Кореї разом узяті…

Докладна інформація є тут:

https://visitukraine.today/uk/blog/4353 ... nt-details akurt

Повідомлень: 9968 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3682 раз. Подякували: 1303 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 вер, 2024 06:28 M-Audio написав: rjkz написав: В США прогрессивное налогообложение.



Вы хотите, чтобы с нижнего среднего класса снимали 45%?



Вы хотите, чтобы с нижнего среднего класса снимали 45%?

В США прогрессивное налогообложение.Вы хотите, чтобы с нижнего среднего класса снимали 45%?

В Германии тоже. Со 100к евро только подоходный налог был бы где-то 25% (начиная с 60к ставка 42%). А есть же ещё другие сборы. В Германии тоже. Со 100к евро только подоходный налог был бы где-то 25% (начиная с 60к ставка 42%). А есть же ещё другие сборы.



Начнем с того, что в Германии 100К - это очень приличная зп.

И в Германии намного выше налоги.

....Даже не так.

В Германии намного ниже потолок в который можно упереться с зп.

Ещк раз.

100к в год - это нижний средний класс.

Начнем с того, что в Германии 100К - это очень приличная зп.
И в Германии намного выше налоги.
....Даже не так.
В Германии намного ниже потолок в который можно упереться с зп.
Ещк раз.
100к в год - это нижний средний класс.
Средний средний начинается с примерно 140-150. rjkz

Повідомлень: 16945 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8414 раз. Подякували: 5301 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 вер, 2024 06:43 rjkz написав: M-Audio написав: rjkz написав: В США прогрессивное налогообложение.



Вы хотите, чтобы с нижнего среднего класса снимали 45%?



Вы хотите, чтобы с нижнего среднего класса снимали 45%?

В США прогрессивное налогообложение.Вы хотите, чтобы с нижнего среднего класса снимали 45%?

В Германии тоже. Со 100к евро только подоходный налог был бы где-то 25% (начиная с 60к ставка 42%). А есть же ещё другие сборы. В Германии тоже. Со 100к евро только подоходный налог был бы где-то 25% (начиная с 60к ставка 42%). А есть же ещё другие сборы.



Начнем с того, что в Германии 100К - это очень приличная зп.

И в Германии намного выше налоги.

....Даже не так.

В Германии намного ниже потолок в который можно упереться с зп.

Ещк раз.

100к в год - это нижний средний класс.

Средний средний начинается с примерно 140-150. Начнем с того, что в Германии 100К - это очень приличная зп.И в Германии намного выше налоги.....Даже не так.В Германии намного ниже потолок в который можно упереться с зп.Ещк раз.100к в год - это нижний средний класс.Средний средний начинается с примерно 140-150.

Какого-то кренделя смотрел на Ютубе, рассказывал, что знакомый главный инж на крутой фирме. ЗП 12 килоевро в месяц, после уплаты налогов остаётся 6,5 к€ Bolt

«Відсоткову ставку прибуткового податку в Німеччині не фіксовано. Вона варіюється залежно від величини вашого доходу і може становити від 14% до 45% від зарплати. Наприклад, за річної зарплати до 40 000 євро вам потрібно буде платити близько 20% податку, а за 60 000 вже 28%»

https://bixter.work/ru/germany/working-conditions#

Так що у когось є і 45%.

Те саме розповідають наші люди від Швеції до Туреччини.

Все вірно. Так і є:
«Відсоткову ставку прибуткового податку в Німеччині не фіксовано. Вона варіюється залежно від величини вашого доходу і може становити від 14% до 45% від зарплати. Наприклад, за річної зарплати до 40 000 євро вам потрібно буде платити близько 20% податку, а за 60 000 вже 28%»
https://bixter.work/ru/germany/working-conditions#
Так що у когось є і 45%.
Те саме розповідають наші люди від Швеції до Туреччини.
Точно не знаю подробиць, але наші люди в США, якщо мають додатковий дохід з «другої зарплатні» то сплачують 40%, навіть якщо це суми в місяць незначні, наприклад 10 000$. akurt

Повідомлень: 9968 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3682 раз. Подякували: 1303 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 вер, 2024 10:04 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from USA



Дуже незвична історія з людиною, з якою я товаришую вже років 5 чи 6.

Познайомилися в дуже незвичному місці, незвичному місті та в незвичній державній установі, і ще що цікаво - в компанії дуже непересічних людей.

Але так буває: в житті в один прекрасний день варто змінити все і відразу.

Це ще має назву "вчасно піти". Я завжди сповідую цей принцип. Рекомендую.



Так ось: "Вчасно піти" - принцип класний - але ж треба знати куди та як.

Особливо, якщо в тебе троє дітей. В такому випадку більше думають про дітей і готові на певні втрати та певні труднощі.



Людина опинилаcя з жінкою та трьома дітьми в цікавому місті під назвою Los Angeles.

В цьому місті живуть вже троє людей, з якими я раніше тісно спілкувався і навіть ось в серпні було гаряче бажання сісти на літак рейсу SFO-LAX (на авто їхати досить довго) але мій напружений графік перебування в SFO та SJC не дозволив.



Так ось: прибули в LAX, декілька тижнів жили в готелі і шукали квартиру.

Це було дуже непросто.

Є така чудова і важлива фраза:

"И запомни: имя твоё "Никто" и зовут тебя "Никак"!"

Саме так і було.



Але нарешті після майже "кидання" знайшли та оселилися в 2-bedroom із стандартною для Калфіорніі ціною в 3 300 доларів на місяць.

Важливо, що владнати питання наявності затишної нори допомогли наші українці.



Далі виникло питання про авто - бо десь в світі і можна жити БЕЗ авто, але не на Заході США.

Авто в Україні було продано і до того я приклав трохи турботи.

Так ось автівка на сьогодні зіграла поки що найважливішу роль в житті.

Випадково.

Наш герой відвідав автосалон і хотів взяти авто ТОЧНО таке, на якому їздив в Україні.

- Іх єсть у нас! Беріть!



Учасник подій відмінно знав англійську мову і це дозволило активно спілкуватися із власником автосалона та задати питання:

- А вам не потірбний на роботу біглий з України за програмою U4U працівник?

- А яка у вас професія, досвід та освіта?

- Та така професія, досвід і освіта, що і сказати не стидно, але і до автосалона не має ніякого відношення взагалі, при чому від слова "взагалі". І близько не стояло...

- А ви хотіли б щоби у нас автосалоні гайки накручувати на болти, чи краще в "розмовному жанрі"?

- Готовий і болти вкручувати в гайки, і в "розмовному жанрі".

- Ну тоді візьмемо в "розмовний жанр" - бо вимова у вас на високому рівні, а клієнтів вашого сорту у нас все більше та більше...



Ну ось - людина вже з роботою.

В США не прийнято питати про рівень оплати, але скажу так: трохи вище мінімалки.

Мінімалка в тих краях десь 22 долари на годину.

Якщо працювати 40 годин на тиждень на мінімалку то заробиш 40х4х22=3 520 доларів на місяць.

Якраз вистачить на затишну нору на півдні LAХ.



Ну, треба ж з чогось починати.

Вже пролунала фраза: "Тут треба заробляти не менше 10 000 доларів на місяць".

Правда. News from USAДуже незвична історія з людиною, з якою я товаришую вже років 5 чи 6.Познайомилися в дуже незвичному місці, незвичному місті та в незвичній державній установі, і ще що цікаво - в компанії дуже непересічних людей.Але так буває: в житті в один прекрасний день варто змінити все і відразу.Це ще має назву "вчасно піти". Я завжди сповідую цей принцип. Рекомендую.Так ось: "Вчасно піти" - принцип класний - але жОсобливо, якщо в тебе троє дітей. В такому випадку більше думають про дітей і готові на певні втрати та певні труднощі.Людина опинилаcя з жінкою та трьома дітьми в цікавому місті під назвою Los Angeles.В цьому місті живуть вже троє людей, з якими я раніше тісно спілкувався і навіть ось в серпні було гаряче бажання сісти на літак рейсу SFO-LAX (на авто їхати досить довго) але мій напружений графік перебування в SFO та SJC не дозволив.Так ось: прибули в LAX, декілька тижнів жили в готелі і шукали квартиру.Це було дуже непросто.Є така чудова і важлива фраза:"И запомни: имя твоё "Никто" и зовут тебя "Никак"!"Саме так і було.Але нарешті після майже "кидання" знайшли та оселилися в 2-bedroom із стандартною для Калфіорніі ціною в 3 300 доларів на місяць.Важливо, що владнати питання наявності затишної нори допомогли наші українці.Далі виникло питання про авто - бо десь в світі і можна жити БЕЗ авто, але не на Заході США.Авто в Україні було продано і до того я приклав трохи турботи.Так ось автівка на сьогодні зіграла поки що найважливішу роль в житті.Випадково.Наш герой відвідав автосалон і хотів взяти авто ТОЧНО таке, на якому їздив в Україні.- Іх єсть у нас! Беріть!Учасник подій відмінно знав англійську мову і це дозволило активно спілкуватися із власником автосалона та задати питання:- А вам не потірбний на роботу біглий з України за програмою U4U працівник?- А яка у вас професія, досвід та освіта?- Та така професія, досвід і освіта, що і сказати не стидно, але і до автосалона не має ніякого відношення взагалі, при чому від слова "взагалі". І близько не стояло...- А ви хотіли б щоби у нас автосалоні гайки накручувати на болти, чи краще в "розмовному жанрі"?- Готовий і болти вкручувати в гайки, і в "розмовному жанрі".- Ну тоді візьмемо в "розмовний жанр" - бо вимова у вас на високому рівні, а клієнтів вашого сорту у нас все більше та більше...Ну ось - людина вже з роботою.В США не прийнято питати про рівень оплати, але скажу так: трохи вище мінімалки.Мінімалка в тих краях десь 22 долари на годину.Якщо працювати 40 годин на тиждень на мінімалку то заробиш 40х4х22=3 520 доларів на місяць.Якраз вистачить на затишну нору на півдні LAХ.Ну, треба ж з чогось починати.Вже пролунала фраза: "Тут треба заробляти не менше 10 000 доларів на місяць".Правда.

Їхати в на 22долари в годину? Щоби що?

Тут день попрацював віддалено з таким рейтом, і місяць потреб закритий.

https://fi202x.blogspot.com/2024/08/126-2024.html

На доу є тема, але не ця

https://dou.ua/forums/topic/26684/

про те що для сім"ї 2+2 мінімум $350К дохід має бути у СА

https://dou.ua/forums/topic/32253/ flyman

тему Відповісти

