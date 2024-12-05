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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2463246424652466
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 16:35

Re: Еміграція, заробітчанство

  Кочевник написав:МінЄд недопрацьовує.

Наша влада взагалі робить все, щоб українці емігрували. Навіть сертифікати на зруйноване житло, які давали в 2022, вже не дають і ВПО позбавляють навіть тих нещасних 2 тис...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 18:13

  Дюрі-бачі написав:
  Кочевник написав:МінЄд недопрацьовує.

Наша влада взагалі робить все, щоб українці емігрували. Навіть сертифікати на зруйноване житло, які давали в 2022, вже не дають і ВПО позбавляють навіть тих нещасних 2 тис...

Їх позбавило тих двох тисяч,, щоб. Було чим платити ЗП контактним ДПСУшникам яких зараз набирають для охорони західного кордону. 😏
Bolt
 
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