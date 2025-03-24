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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2699270027012702 Додано: Пон 24 бер, 2025 20:51 airmax78 написав: Кому цікаво чим в житті займається Акурт, відповідь у цьому коротенькому відео: https://www.tiktok.com/@narisovano.norm ... 2538254598 Кому цікаво чим в житті займається Акурт, відповідь у цьому коротенькому відео:

Від голоду у Відні - вже немає грошей на звичайний ранком штрудель та Віденську каву - у київського підпольного біженца під час війни (!) ще й не такі глюки бувають.

"Манєчка" здається має назву (можливо помиляюся).

А не надо было воровать у народа Украины.

У акурта не було і немає квартири в Києві за 500 000 евро "з плінтусами прихованного монтажу" та сусальными золотом на стелі.

Але мені прикольно. Продовжуй далі.

Щось схоже було в якомусь комедійному фільмі - там герой фільму йшов вагоном з дзвоником - дзвонив - та вигукував:

"Вторая смена, вторая смена".

Це друга стадія психозу починається... Від голоду у Відні - вже немає грошей на звичайний ранком штрудель та Віденську каву - у київського підпольного біженца під час війни (!) ще й не такі глюки бувають."Манєчка" здається має назву (можливо помиляюся).а не було і немає квартири в Києві за 500 000 евро "з плінтусами прихованного монтажу" та сусальными золотом на стелі.Але мені прикольно. Продовжуй далі.Щось схоже було в якомусь комедійному фільмі - там герой фільму йшов вагоном з дзвоником - дзвонив - та вигукував:"Вторая смена, вторая смена".Це друга стадія психозу починається... Востаннє редагувалось akurt в Пон 24 бер, 2025 20:57, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10693 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3925 раз. Подякували: 1394 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 бер, 2025 21:31 airmax78 написав: Кому цікаво чим в житті займається Акурт, відповідь у цьому коротенькому відео: https://www.tiktok.com/@narisovano.norm ... 2538254598 Кому цікаво чим в житті займається Акурт, відповідь у цьому коротенькому відео:

там ще є друга частина про заробити на квартиру (собаки стільки не живуть) там ще є друга частина про заробити на квартиру (собаки стільки не живуть) flyman

Повідомлень: 38876 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1597 раз. Подякували: 2808 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 бер, 2025 21:47 flyman написав: airmax78 написав: Кому цікаво чим в житті займається Акурт, відповідь у цьому коротенькому відео: https://www.tiktok.com/@narisovano.norm ... 2538254598 Кому цікаво чим в житті займається Акурт, відповідь у цьому коротенькому відео:

там ще є друга частина про заробити на квартиру (собаки стільки не живуть) там ще є друга частина про заробити на квартиру (собаки стільки не живуть)

Пане Флаймане, вас Господь вде так покарав за злочини проти сеье та своєї родини, що приєднуватися гавкати разом з крадієм, який перетнув кордон в часи війни та нараз мешкає у Відні, просто не солідно.

Не вимазуйие в блювотині руки. Ви ж знаєте: вилізе боком… Пане Флаймане, вас Господь вде так покарав за злочини проти сеье та своєї родини, що приєднуватися гавкати разом з крадієм, який перетнув кордон в часи війни та нараз мешкає у Відні, просто не солідно.Не вимазуйие в блювотині руки. Ви ж знаєте: вилізе боком… akurt

Повідомлень: 10693 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3925 раз. Подякували: 1394 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 бер, 2025 21:49 Цікаво, що сьогодні за особливий день: на Фінансовий форум України вилізла вся гидота.

Я в календар не дивився - весь день інтенсивна робота. Зараз тільки дібрався до крісла. Включив найкращі музичні хіти.

Але гидота із небуття просто так не вилазить.

Мабуть, щось в лісі здохло.

Всі як на підбор. Смердять разом.

Тьху.



P.S. Ну немає в моєму будинку шампанського, ну немає мені що вам налити - як просив опухлий товстун із синагоги «Золота роза».

І пиріжків немає.

Не просіть, бо вже обцілували і пʼяти, і коліна.

Тьху…

Блін і всю цю голоту голодних нещасних безробітних та безхатніх я повинен нагодувати…

Ні, ну це почесно, але чого всі оці невдахи, голодні та нещасні, яку на інших гілках позиціонують себе як ніби-то розумних, цілують саме мої пʼяти…

Прикольно до безтями. akurt

Повідомлень: 10693 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3925 раз. Подякували: 1394 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2699270027012702 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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