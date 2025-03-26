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rjkz написав:А...в дизель производтся из канадской тяжелой нефти. Из американской бензин отличный и авиационный керосин. А дизель и мазут - фига.
Тут есть небольшое преувеличение. Из любой нефти обычно производится весь спектр продуктов, вопрос только в пропорциях. Соотношение дизеля и бензина действительно выше у тяжёлой нефти.
Кстати, старые дальнобойщики жутко ругаются, что на заправках стало трудно найти настоящий дизель. Почти везде био. Ездить на еде, конечно, кощунство, но озвученную проблему это может несколько сгладить.
Дуже важко зрозуміти скиглення багатої країни на ціни пального...
Gasoline (1 liter) Ukr 56.34₴ 1.35$ Usa 38.79₴ 0.93$
Можливо, в Долині - рекомендую відвідати це неймовірно цікаве та незвичайне місто - щось і накрилося. В пана Флаймана дуже обмежений кругозір та знання. Як он відео вище: що це за приклад, коли безсімейний безробітний без спеціальності зібрався в Аргентину.
Для довідки: Доли́на — місто, адміністративний центр Долинської громади Калуського району Івано-Франківської області України. Найцікавішим є те, що уродженцями цього міста ж Тетяна та Омелян Антоновичі.
Далі на тему гілки: це українські емігранти з України в США.
Там пройшли важкий шлях життя, важко наполегливо працювали, але стали реальними мільйонерами (мільйон - це всього два рази по 500к$, які так збуджують ідеолога життя на 120$ на місяць).
Так ось: вони майже всі свої гроші передали на будівництво Музея українського побуту та історії тієї місцевості, де пройшло їх дитинство. Також віддали гроші на благоустрій міста Долина та на цікаві стели та памʼятники. Бо знали, що таке дитинство в тих краях. Збирали гриби та сиділи біля гірської річки.
Так-то ось, пане Флаймане. Що вам треба знати про Долину. Рекомендую покататися на місцевому потягу в гори. Вузькоколійна рейкова лінія з відповідними вагонами. Має назву «Карпатський експрес».
Востаннє редагувалось akurt в Сер 26 бер, 2025 13:13, всього редагувалось 2 разів.
А чого так? 🤔 Людям більше не треба 100500та апка на смартфон? 😳
Кажуть, що після ковідло-чумки кляті капіталісти зрозуміли що можна нєпадєцькі оутсорсити в індійські села за миску риса, так сказати, з Долини в Долину алаверди по-карпатськи 500кує алумні Ліги плюща перетворюється льогкім кліком в 500Кгрн випусника долиньскої бурси.
akurt написав:В цілому французи живуть непогано, можна сказати, «тихенько». Поки нас напружує тільки ціна на електричну енергію - десь 1/4€ за 1 кВтгод - в місяць виходить до 200€. Все інше - досить дешево.
Він: О, то тут приблизно так само електрика. За 2 місяці 400$ вийшло, але у нас опалення і плита на електриці. Взагалі не люблю електроплити, але поки так. І ще тариф прогресивний, чим більше споживати - тим дорожче...
Цікаві люди... Їх напружує, їм навіть тупо в лоба показують, що більше -- це дорожче. А вони “плачуть, колються, але лізуть на кактус...” 800кВт/міс. Це капець. Повний капець...
Bobua написав: Дуже важко зрозуміти скиглення багатої країни на ціни пального...
Так вони ж там масово звикли жити в якихось зажоп'ях, де до найближчого магазину 15 хвилин машиною, а до місця роботи доїхати так годину і більше треба.
Ні, я розумію, що так, мабуть, прикольно, але ж звідси і витрати на пальне.
До того ж америкаці -- великі любителі безрозмірних авто із відповідним двигуном і витратою.
Я давно кажу, що якщо б світ просто припинив гонку за кінськими силами и ньютоно-метрами, споживання нафти можна було б скоротити мінімум на чверть, і припинити, нарешті, торговлю з рашкою. Навіть нікого не пересаджуючи на громадський транспорт. Але більшості ж машина, на якій можна просто безпроблемно їздити - то фє, не цікаво. Треба щоб "гребла", і "динаміка", і "розгін до сотні" і все таке інше.
Bobua написав: Дуже важко зрозуміти скиглення багатої країни на ціни пального...
Так вони ж там масово звикли жити в якихось зажоп'ях, де до найближчого магазину 15 хвилин машиною, а до місця роботи доїхати так годину і більше треба.
Ні, я розумію, що так, мабуть, прикольно, але ж звідси і витрати на пальне.
До того ж америкаці -- великі любителі безрозмірних авто із відповідним двигуном і витратою.
Я давно кажу, що якщо б світ просто припинив гонку за кінськими силами и ньютоно-метрами, споживання нафти можна було б скоротити мінімум на чверть, і припинити, нарешті, торговлю з рашкою. Навіть нікого не пересаджуючи на громадський транспорт. Але більшості ж машина, на якій можна просто безпроблемно їздити - то фє, не цікаво. Треба щоб "гребла", і "динаміка", і "розгін до сотні" і все таке інше.
З останнім реченням не згоден. Авто з більш потужним двигуном буде більш безпечним при пересуванні за містом: спробуйте на на умовній таврії (у якої відносно невеликий розхід), або 106-му Пежо на трасі обігнати сучасну вантажівку. Поки розкочегариш її і зможеш піти на обгін, то вікно можливості вже зачиниться і у лоба буде їхати зустрічне авто. Так само (сюрприз) авто з більш потужними двигунами мають кращу комплектацію і укомплектовані більшою кількістю подушок безпеки. На мало- і мікролітражки виробник їх майже завжди не встановить навіть за окрему платню. Колега придбав дружині економічний смарт. На перехресті водій вантажівки повертав і загорнув того смарта під себе: каже, не помітив. Ну і зручніше, коли автівки багато. Не бчж.