Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2851285228532854 Додано: П'ят 20 чер, 2025 13:18 flyman написав: ЛАД написав: akurt написав: ......

"Якщо під час життя в Анталії я відкладував по 1500 доларів на місяць і вважав, що то МАЛО, то тепер я не можу відкласти навіть 1 (один) долар."

...... ......"Якщо під час життя в Анталії я відкладував по 1500 доларів на місяць і вважав, що то МАЛО, то тепер я не можу відкласти навіть 1 (один) долар."...... І навіщо було переїжджати? І навіщо було переїжджати?

бо зепе $500K в рік і ні цента менше бо зепеі ні цента менше

Українська класика: "Навчи дурня Богу молитися - він і лоба розіб"є"!"

Сьогодні свято: пан флайман рівно 1000 (один тисяча) разів помацав чужі гроші в чужому гаманці - як оплату за чужу кваліфіковану роботу в чужій країні.

Ех, не даремно мудрі людЕ казали: "На те й голова, щоб у ній розум був!" Українська класика: "Навчи дурня Богу молитися - він і лоба розіб"є"!"Сьогодні свято: пан флайман рівно 1000 (один тисяча) разів помацав чужі гроші в чужому гаманці - як оплату за чужу кваліфіковану роботу в чужій країні.Ех, не даремно мудрі людЕ казали: " akurt

Повідомлень: 11002 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3979 раз. Подякували: 1430 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 чер, 2025 13:28 Re: Еміграція, заробітчанство "Семёныч", у вас осталась недвижимость на берегах Днепра? Тут у эмигрантов и заробитчан которые с учёта не сняты, как Кулеба и известный генерал, активы собираются отбирать в силу снижения трампо-финансирования

Хотя думаю поляки и львивську прелесть с элитпаркетом не успеют до даты "икс" под свою юрисдикцию перевести. барабашов

Повідомлень: 5168 З нами з: 16.06.15 Подякував: 291 раз. Подякували: 359 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 чер, 2025 13:34 Бетон написав: Я б на вашем месте не пёрся в Азию.



Госдума ратифицировала договор с Таиландом о выдаче преступников Я б на вашем месте не пёрся в Азию.Госдума ратифицировала договор с Таиландом о выдаче преступников

Одну госдуру с танков уже расстреливали

И потом - кто с их трчки зрения с украинским паспортом преступник, ну кроме командиров Азова/Торнадо/Айдара и некоторых наших не завербованных(пока) ФСБ честнейших чиновников типа Чернышова? Одну госдуру с танков уже расстреливалиИ потом - кто с их трчки зрения с украинским паспортом преступник, ну кроме командиров Азова/Торнадо/Айдара и некоторых наших не завербованных(пока) ФСБ честнейших чиновников типа Чернышова? барабашов

Повідомлень: 5168 З нами з: 16.06.15 Подякував: 291 раз. Подякували: 359 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 чер, 2025 13:37 ЛАД написав: Нашим "испанцам": Премьер-министр Испании Педро Санчес отклонил предложение НАТО о том, чтобы государства-члены увеличили расходы на оборону до 5% от своего ВВП, заявив, что эта идея «не только неразумна, но и контрпродуктивна».

......

В письме Рютте, опубликованном в четверг, Санчес поставил под сомнение возможные последствия такого повышения, заявив, что это будет несовместимо с государством всеобщего благосостояния в Испании и ее видением мира. https://www.theguardian.com/world/2025/jun/19/spain-rejects-nato-plan-for-member-states-to-spend-5-of-gdp-on-defence Нашим "испанцам":

Які наші презедент і депутати маріонетки з їх керівниками були недолугі коли обрали шлях в ЄС і НАТО , ми там не потрібні, є бруствер країн від Єстонії до Туреччини а потім дуже хутко і без озабоченности і соплів Швеція з Фінляндією у НАТО , це шо?Двойные нормы...? Да , мы нахрен не нужны ни Европе ни Америке бесплатно Які наші презедент і депутати маріонетки з їх керівниками були недолугі коли обрали шлях в ЄС і НАТО , ми там не потрібні, є бруствер країн від Єстонії до Туреччини а потім дуже хутко і без озабоченности і соплів Швеція з Фінляндією у НАТО , це шо?Двойные нормы...? Да , мы нахрен не нужны ни Европе ни Америке бесплатно Vadim_

Повідомлень: 3838 З нами з: 23.05.14 Подякував: 618 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2851285228532854 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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