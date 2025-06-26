RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2862286328642865
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 20:22

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:А яка проблема пройти БЗВП, якщо залишаєшся студентом?

Хто не пройде БЗВП, зокрема 2 місяці на полігоні (на які виявляється нема фінансування) - того й так відрахують.
З таким підходом навіть діти колег обирають остаточно розірвати зв'язки з Україною.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 26 чер, 2025 20:23, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5481
З нами з: 29.07.22
Подякував: 871 раз.
Подякували: 631 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 20:23

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:А яка проблема пройти БЗВП, якщо залишаєшся студентом?

Хто не пройде БЗВП, зокрема 2 місяці на полігоні (на які виявляється нема фінансування) - того й так відрахують
Ну то чого студенти бояться, я це не розумію
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36356
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1491 раз.
Подякували: 8228 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 20:27

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:Ну то чого студенти бояться, я це не розумію

Краще закрити перший курс і піти, а потім, колись, за потреби, можна буде з чистого листа почати навчання на 2 курсі. А не зі здачі академічної заборгованості по БЗВП.
Бояться, що наша неадекватна влада може, наприклад обмежити доступ до консульських послуг чи ще якось штрафувати "ухилянтів" від підготовки.
Тільки в межах нашого університету буде під тисячу заяв від першокурсників, що разів в 5-7 більше, ніж було минулі роки.
  Бетон написав:А чтобы выехать за границу, нужно пройти фильтрацию с допросами 4 часа. И не факт, что тебя не уложат мордой в пол, где под дулом автомата ты признаешься, что враг народа

Все дуже суб'єктивно і залежить від конкретного прикордонника і наявних документів.

Схоже пора пакувати валізи...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5481
З нами з: 29.07.22
Подякував: 871 раз.
Подякували: 631 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 2862286328642865
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8955)
26.06.2025 20:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.