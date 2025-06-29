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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 чер, 2025 18:36
akurt написав:
Так прикольно: любителю 13-ти річних дівчаток з Філіппін сняться чужі гроші - і сняться щодня.
Мабуть, вже час подарувати йому магічне фото.
Роздрукує та три рази на день буде прикладати до голови.
На фото магічні цифри та магічні букви:
«$500K»
Фото надіслав в приватному повідомленні.
Важливо: роздрукувати на форматі А1.
Дорого, але магія - штука точна і вимагає певних витрат.
Буває і так: молода філіпінська вдова
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Додано: Нед 29 чер, 2025 14:38
1994: If you don't get good grades you're going to end up living in a van down by the river
2025: If I save up $40,000 hopefully I can buy and fix up a van and live down by the river
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flyman
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- Повідомлень: 39924
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1603 раз.
- Подякували: 2842 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
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