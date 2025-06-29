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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2864286528662867
Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 18:54

думати головом а не ногом

  Water написав:
  flyman написав:не заважайте травити колективному автору акурт чергову байку на тему, як погано внаненьці та як добре що дають $500K випускнику каліджа

Мене дивує шо в нас є люди, які в наш час на рабство ведуться.

Скоріше за все тема за півроку закрити борги.
В мене так знайома знайомої в Чехію на завод на сезон.
Інші знайомі знайомих сезон в Польщу позбирати умовні полуниці, але це звикші до тяжкої праці в селі. Але в основні мотивації:
- "поставити на ноги" дітей,
далі
- "зробити ремонт" (як в людей)
потім
- заробити щоб щось мати за що жити "на пенсії".

Але те що "на грибах" в Італії можна заробити "прибиранням" або "доглядом" і в Польщі, так що теж не зрозумілий такий фінт, хіба що "готовий бізнес", тобто тітка нічим не париться, її привезли на місце, там погарувала сезон, і відвезли назад. Мінімум напрягу "думати головом а не ногом" (с).
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 19:25

  Water написав:
  flyman написав:не заважайте травити колективному автору акурт чергову байку на тему, як погано внаненьці та як добре що дають $500K випускнику каліджа

Мене дивує шо в нас є люди, які в наш час на рабство ведуться.

У вас таке викривлене розуміння видів роботи взагалі, що я НЕ дивуюся, що ви клюєте на чергову байку безробітного безсімейного та безхатнього вище.

Я тільки додам - для повноти картини - що та українка тиждень тому повернулася з побачення у військовій частині з єдиним сином - йому 39, він вже був 4 місяці на «передку», вижив і не тільки - привів із собою полоненого росіянина.
В ці дні на «другій лінії» - готується знову на передову - підлікує рану на нозі.
Так що продовжуйте дивуватися і тому, що ферма вирощує білі гриби, а не примітивні шампіньйони.
Розказуйте далі, що якщо українка перший раз в житті приїде в Італію - і без знань мови їй ніякий інструктаж не є потрібним (!) - наче це нібито просто на штамповочний станок…
А це не штамповочний станок: то робота з людьми.
При тому, що круто змінює свою спеціальність та професію.
Навчання дійсно не є потрібним.
Там в кінці мабуть треба «?».

Успіхів у важкій справі.
Нагадаю, що ви особисто так і не відповіли на прості запитання:
- яка у вас освіта/професія?
- з якого ви міста.
Бачите - слабО!
Є позитив: свої знання в навчанні як і кому та де варто працювати можна з користю для людства застосувати: чого би й не почати вчити он вище flyman’a.
Там непочатий край.
Прочитав його останній допис вище мого - і не здивувався - кожне слово, кожне припущення та кожна думка - помилка помилка помилка…
Ото так людина і живе: в ейфорії помилок.
Кожен з нас може помилятися, але щоби ось так: помилка+помилка+помилка - роками і на сьогодні вже десятиріччя поспіль - одні помилки в усіх без виключення сферах - це неймовірно.
Одночасно - це реальний факт.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 29 чер, 2025 19:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 19:43

  akurt написав:У вас стільки життєвих помилок, та таке викривлене розуміння видів роботи взагалі

Особистий життєвий досвід, нічого більшого. Цю жіночку ще можуть піймать та штрафонуть за нелегальну працю, плюс заборона на в`їзд на 5 років.
Розказуйте далі, що якщо українка перший раз в дитті приїде в Італію - і без знань мови їй ніякий інструктаж не є потрібним - наче це нібито просто на штамповочний станок…

Ще раз, всі питання у відповідній групі.
Попердній алгоритм дій я написав.
Більше стосовно цієї жіночки вам я нічого писать не буду. У неї є питання- хай реєструється на форумі, поспілкуємось. Нема, то й проблеми нема, нам воно це все до чого?
Нагадаю, що ви особисто так і не відповіли на прості запитання:
- яка у вас освіта/професія?
- з якого ви міста.
Бачите - слабО!
А вчите інших, як їм жити та працювати.
Вчіть он вище flyman’a.

Я вже тричі відповідав. Я нікого не вчу, просто мій особистий життєвий досвід. Пару разів допомагав знайомим з померлими за кордоном родичами, які так поїхали наобум і приїхали...
Пан flyman ніяких питань не задає, чому його вчить?
Вже писав, колись я працював в одному колективі саме з філіпінкою, зарплата якої була від п`ятірки євро. Але пан flyman про щось мріє, це не заборонено.
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 19:49

«Остапа понесло…» вже кайданки приготував…
Наче забрала та пані його місце роботи.

Я тричі задавав вам питання по освіту та професію - просто тому, що ви особисто задавали такі питання мені - і я НЕ приховував.
І жодного разу НЕ було відповіді.
Ото ви такий «вчитель/інструктор».

Так що вчіть Флаймана цілувати філіппінок.
Цього не було останні 1/2 сторіччя і точно не буде в найближчі 1/3 сторіччя - але повчити можна…
akurt
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